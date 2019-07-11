Ректор ВШЭ рассказал, когда цифровые сервисы заменят профессию водителя и продавца

СКОЛКОВО, 11 июля. /ТАСС/. Цифровые сервисы через десять лет заменят профессии водителя автомобиля и продавца, которые сегодня в России являются самыми массовыми. Такой прогноз в четверг озвучил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий.

Как отметил Кузьминов, сегодня происходит трансформация рынка труда, которая выражается в замещении элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Так, например, большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, предпочитая заменять их цифровыми сервисами.

"Про почтальона я даже не говорю, формально он существует…, но, тем не менее, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью - почти 90% по консенсус-прогнозу - к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов", - сказал Кузьминов.

Он также отметил, что такая трансформация является серьезным вызовом. "Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране - это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем", - подчеркнул ректор ВШЭ.

О программе

Образовательный интенсив "Остров 10-22" проходит с 10 по 22 июля на базе Сколтеха. В интенсиве принимают участие 1,5 тыс. человек, включая более 100 команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами образовательного интенсива "Остров 10-22" выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35 и Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий. Основной задачей второго интенсива на базе Сколтеха станет развитие управленческих команд региональных вузов, которые смогут реализовать системные изменения, обеспечивающие технологический прорыв.

Для вузов участие в "Острове" станет началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.