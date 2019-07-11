Эстонский парусник отправился из Кронштадта к Антарктиде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Группа эстонских путешественников вышла из Кронштадта на борту парусника "Admiral Bellingshausen", сообщили ТАСС в пресс-службе Русского географического общества, принимавшего участие в организации проводов судна. Моряки предпримут экспедицию к Антарктиде, приуроченную к 200-летию открытия самого южного континента.

"Отдача швартовых состоялась, судно отошло от причала", - сказали в пресс-службе.

Отплытию предшествовала большая культурная программа - эстонские путешественники посетили Русское географическое общество, церковь Святого Апостола Иоанна эстонско-немецкого прихода, где в их честь был дан концерт, Кронштадтский морской собор. После Кронштадта по дороге судно посетит ряд балтийских портов в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше и Германии. Также парусник зайдет в Калининград.

Судно "Адмирал Беллинсгаузен" названо в честь уроженца острова Сааремаа (территория современной Эстонии) Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена, адмирала российского флота, известного в России под именем Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена - первооткрывателя Антарктиды. Как рассказал ТАСС капитан судна Индрек Лепп, на борту 24-метровой стальной парусной яхты постоянно будут находиться 12 моряков. Всего же в экспедиции примут участие около 200 человек.

"Эта экспедиция в честь 200-летия открытия Антарктиды. Кроме того, мы хотим привлечь внимание к проблемам [изменения] климата, чистоте [океанских] вод. Плюс к этому хотим привлечь внимание эстонских компаний, эстонского общества. Также будут люди из эстонской академии наук, так что [есть научная составляющая]", - сказал Лепп ТАСС.

Помимо эстонцев в экспедиции примут также участие россияне, к примеру, по словам Леппа, в экспедиции примет участие полярник Виктор Боярский. Как ожидает капитан, самой сложной частью пути для парусника станут именно южные воды, вблизи Антарктиды, куда моряки планируют добраться ко второй половине января 2020 года.