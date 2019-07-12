Ученые из РФ и КНР разработают лазерный радар для исследования атмосферы

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Института оптики и атмосферы Сибирского отделения РАН совместно с китайскими коллегами открыли в городе Хэфэй Китайско-российский центр оптики атмосферы. На базе центра ученые займутся созданием лидара (лазерного радара), который сможет осуществлять зондирование атмосферы в радиусе до 100 км, сообщила пресс-служба Томского научного центра СО РАН.

"На базе открывшегося центра оптики атмосферы международный научный коллектив уже очень скоро приступит к разработке уникального лидара нового поколения, который сможет осуществлять зондирование атмосферы до 100 километров, описывая целый ряд параметров, включая профили аэрозоля, температуры, влажности, озона. Создание такого прибора откроет качественно новые возможности для исследования атмосферы в КНР", - говорится в сообщении.

Изучение атмосферы для Китая является одним из актуальных научных направлений в связи с проблемами антропогенного и аэрозольного загрязнения атмосферы (в частности, сезонные процессы, связанные с наличием пустынь).

В центре оптики атмосферы будут развиваться теоретические фундаментальные исследования. В частности, китайскую сторону интересует выведенная томскими учеными теория рассеяния света на кристаллах перистых облаков на значительных высотах. Ее применение позволяет более точно оценить влияние таких облаков на радиационный баланс в атмосфере и на результаты дистанционного зондирования.