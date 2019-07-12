Базельский университет опубликовал уникальный папирус эпохи раннего христианства

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Написанное на куске папируса в начале третьего века нашей эры письмо, обнаруженное в коллекции Базельского университета, стало научной сенсацией. Ученые установили, что речь идет об уникальном историческом документе, проливающим свет на быт и семейные отношения времен раннего христианства.

"Это письмо относится к 230-м годам нашей эры, и, значит, оно старше всех других ранее известных христианских документов эпохи римского Египта", - отмечает Базельский университет на своем сайте, рассказывая об открытии. Жизнь ранних христиан в Римской империи нередко представляют как очень тяжелую из-за грозивших им преследований. Однако содержание послания (документ под грифом P.Bas. 2.43), которое отправил в те далекие времена житель Египта Аррианус своему брату Паулусу, полностью опровергает такой подход. Из папируса следует, что христиане жили, в частности, во внутренней части этой римской провинции, где занимали руководящие позиции и не отличались по образу своей ежедневной жизни от соотечественников-язычников.

Ученые пришли к выводу, что послание написано христианином, поскольку в конце текста Аррианус желает брату благоденствовать "в Господе". Как считают эксперты, автор письма использует краткую форму христианского изречения: "Я молюсь, чтобы ты преуспел в Господе".

"Использование краткой формулы, известной как nomen sacrum, в данном контексте не оставляет никаких сомнений относительно христианского вероисповедания автора письма, - заявила профессор древней истории Базельского университета Сабина Хюбнер. - Это исключительно христианская формула, с которой мы знакомы по манускриптам Нового Завета. Много значит и имя брата - Паулус (Павел). "В те времена Паулус было крайне редким именем, и мы можем сделать вывод, что все упомянутые в письме родственники были христианами", - констатировала профессор, добавив, что Паулус наверняка был назван этим именем в честь апостола Павла.

В начале послания Аррианус приветствует своего брата, называет его "несравненным", сообщая, что молится за то, чтобы все в его жизни было хорошо, насколько это возможно. Он передает приветствие от матери, а также других родственников "и всех наших людей". Автор письма сообщает далее о назначении человека по имени Гераклиидис в городской совет. Он также просит Паулуса сделать покупки и прислать ему соус из рыбной печени, который тот "посчитает хорошим".

На полвека старше других документов

Письмо из коллекции Базельского университета, по мнению специалистов, на 40-50 лет старше, чем любые другие подобные христианские документы, дошедшие до нас. Оно содержит важные детали, характеризующие жизнь семьи христиан в ту эпоху. По мнению ученых, Аррианус и Паулус - это молодые, образованные отпрыски местной элиты - землевладельцев и чиновников.

Было установлено место написания письма - город Теадельфия в центральном Египте. Там археологи в конце XIX века обнаружили около 1 тыс. папирусных документов, которые известны как архив Heroninos, представляющий собой самое крупное собрание папирусов древнеримских времен.

В 1900 году Базельский университет приобрел в собственность коллекцию папирусов. В те времена папирология переживала бум: ученые стремились найти сведения о развитии раннего христианства и о трудах древних мыслителей. В Базеле имеется 65 писем на пяти языках. Они интересны прежде всего для историков, изучающих общественную и культурную жизнь, а также религиозные верования людей, живших почти 2 тыс. лет назад. Большинство базельских папирусов не были до недавнего времени опубликованы и оставались неизвестными для исследователей. В июне они были включены в электронную международную базу данных. В 2019 году запланирована их печатная публикация.