Ученые успешно испытали имплантат для замещения пораженного участка кости

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские ученые испытали уникальный гибридный имплантат для замещения пораженного участка кости на домашнем коте. В дальнейшем такие устройства могут стать альтернативой металлическим имплантатам, установка которых зачастую приводит к повышению хрупкости кости, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Научный коллектив малого инновационного предприятия (МИП) "Биомиметикс", созданного молодыми учеными НИТУ "МИСиС" на базе университета, совместно с коллегами из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина создали уникальный гибридный имплантат для замещения пораженного участка кости. Имплантат, полностью имитирующий структуру кости, был вживлен домашнему коту, больному остеосаркомой", - говорится в сообщении.

Ученые вели разработку биосовместимых костных имплантатов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в течение нескольких лет. Сердцевина такого имплантата сделана из пористого полиэтилена, а каркас напечатан на 3D-принтере из титанового сплава. Подобная структура - полная копия структуры настоящей кости, где СВМПЭ - аналог ее пористой внутренней, а титановый сплав - твердой внешней части.

Весной 2019 года ученые вживили имплантат домашнему коту, у которого был удален шестисантиметровый участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой. Для этого в сотрудничестве с НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина была разработана клеточно-инженерная конструкция: специалисты вуза изготовили имплантат, а их коллеги из НМИЦ заселили его клетками, выделенными из костного мозга животного, для ускорения вживления имплантата.

"Уникальность нашей разработки состоит в том, что имплантат по своим характеристикам практически полностью соответствуют обычной кости. Прежде всего, это означает, что он не будет принимать на себя излишнюю нагрузку, а значит, кость на месте его присоединения не будет охрупчиваться, как это часто бывает с металлическими имплантатами. Кроме того, полимерную поверхность имплантата удобно заселять собственными клетками пациента, что существенно ускоряет приживаемость", - сказал научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" Федор Сенатов, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно послеоперационным наблюдениям, имплантат прижился, динамика выздоровления положительная, животное может передвигаться самостоятельно. "Вживление такого гибридного клеточно-инженерного имплантата становится хорошей альтернативой традиционному радикальному лечению - ампутации, а также куда более сложным в приживаемости металлическим имплантатам", - добавили в пресс-службе.