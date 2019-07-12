В России разрабатывают метод борьбы с метастазами с помощью состаривания раковых клеток

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова работают над созданием препарата, который сможет замедлять распространение в организме метастазов с помощью искусственного состаривания раковых клеток. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование.

"Сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова проанализировали связь между механизмами преждевременного и естественного старения, изучив оболочку ядра в клетках. На основе полученных данных ученые разрабатывают соединение, которое будет регулировать строение и механические свойства ядерной оболочки. Оно поможет предотвратить распространение раковых клеток в организме, вызывая их старение", - говорится в сообщении.

Ученые изучили строение оболочки ядра клетки и одного из ее слоев, расположенного в промежутке между наружной и внутренней мембранами, - ядерной ламины. Она представляет собой сеть нитевидных белков, основным компонентом которой является белок ламин А. Ядерная ламина участвует в расположении хромосом в ядре и защищает генетический материал ядра от повреждений. При этом нарушение созревания ламина А приводит к таким заболеваниям, как синдром ускоренного старения, а при распространении раковых клеток по организму (метастазирование) ген этого белка часто выключается, что ученые считают возможной причиной быстрого прогрессирования рака - за счет снижения жесткости ядра раковые клетки легче преодолевают межклеточные пространства при миграции.

"Они [ученые] выяснили, что при удалении ламина А пластичность ядра и подвижность клеток повышается, а замена нормального ламина А на мутантный [ответственный за ускоренное старение] приводит к обратному эффекту: ядерная оболочка становится жестче, и клетки не могут протискиваться через узкие проходы, так что их перемещение замедляется", - говорится в сообщении.

Разработанные на основе этого принципа препараты, превращающие незрелый белок ламина А в полноценный, смогут в рамках комплексной терапии замедлить образование метастазов, считают ученые. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Genetics.