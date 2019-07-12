Ученые из Петербурга учат компьютер распознавать эмоции, болезни и ложь по речи человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Группа сотрудников Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) создают компьютерную паралингвистическую систему, которая позволит определять целый комплекс характеристик человека, такие как возраст, пол, акцент, наличие болезни и даже состояние опьянения по речи. В настоящий момент ученые создали прототип+, который определяет естественные эмоции человека и может быть использован для того, чтобы понять, врет человек или нет, рассказал ТАСС заведующий лабораторией речевых и многомодальных интерфейсов Алексей Карпов.

"Проект, который мы ведем при поддержке Российского научного фонда (РНФ), связан с комплексным паралингвистическим анализом речи - то есть анализом не только того, что человек говорит, а того, как он это делает. Из речевых данных можно определить, какие человек испытывает эмоции, какого он пола, возраста. Также можно понять, врет ли человек, есть ли у него заболевания вроде болезни Паркинсона или Альцгеймера. В настоящее время создан первый прототип такой автоматической системы", - рассказал Карпов.

Для получения информации компьютер обрабатывает речевой сигнал человека и анализирует несколько тысяч его акустических параметров, включающие в том числе частоту, форманты, тембр, темп речи, модуляции голоса. Так, болезнь Паркинсона может приводить не только к тремору рук, но и к случайному дрожанию голосовых связок, а стресс, испытываемый при преднамеренной лжи, может отражаться на характеристиках голоса и речи.

Полностью разработку планируется завершить в 2020 году. Как подчеркивает Карпов, это фундаментальное исследование, которое может быть применено в различных областях - в работе телефонных контакт-центров, телемедицинских систем, при совершенствовании полиграфов, анализе состояния операторов.