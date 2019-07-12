Исследование: родившимся раньше срока людям необходима помощь в социальной адаптации

ТАСС, 12 июля. Рожденным на ранних сроках беременности детям необходимо в ходе взросления оказывать системную психологическую помощь для социальной адаптации, это может увеличить их шансы создать во взрослом возрасте собственные семьи, к таким выводам пришли ученые из британского университета Варвик, опубликовавшие итоги своего исследования в журнале JAMA Network Open в пятницу.

Исследователи использовали метаанализ и обобщили данные о 4,4 млн человек, в результате чего пришли к выводу, что у тех, кто был рожден раньше срока, на 22% снижена вероятность стать родителями в сравнении с рожденными в срок.

При этом анализ показал, что если рожденные на ранних сроках, став взрослыми, заводят друзей или партнеров, то качество этих отношений не хуже, чем у рожденных в срок. У людей, родившихся еще раньше (32 недели) или совсем преждевременно (28 недель), еще меньше шансов построить сексуальные отношения, найти партнера или иметь детей в том же возрасте, что и у тех, кто родился в срок.

"У рожденных раньше срока детей более низкий уровень межличностной активности, что мешает им справляться с социальными задачами, такими как поиск партнера", - приводятся в статье слова одного из авторов исследования доктора Марины Гуларт де Мендонса.

Ученые призывают школы и родителей поощрять социальную вовлеченность детей в раннем возрасте, чтобы их отношения во взрослой жизни складывались благополучно.

"Поскольку недоношенные дети, как правило, более стеснительные и робкие, поддержка их в поиске друзей и интеграции среди сверстников поможет им начать романтические отношения и стать родителями. Все это поспособствует их благополучию", - приводятся в сообщении слова еще одного автора исследования, профессора Дитера Вольке.