На Уральской проектной смене для школьников победил проект лаков для поврежденных ногтей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Авторы проекта по созданию лечебного и корректирующего лаков для ногтей стали победителями Уральской проектной смены Школы талантов Уральского федерального университета (УрФУ), которая прошла в загородном центре "Таватуй" под Екатеринбургом. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Инновационной инфраструктуре УрФУ, которая является организатором Школы талантов.

"Победителем проектной смены стала работа по разработке двух лаков для ногтей при ониходистрофии - дистрофическом поражении ногтевой пластины. Победители получили путевку на зимнюю смену "Сириуса" в Сочи", - сказали организаторы.

По словам руководителей проекта, ассистентов Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Анны Болотовой и Евгении Гурковской, первый лак будет представлен в виде эмульсии, которая способствует отрастанию здорового ногтя. Второй лак будет корректировать внешний вид ногтя. В отличие от обычных лаков, он не имеет токсичных и вызывающих аллергию веществ, противопоказанных пациенту.

Гибкие компетенции

По словам заместителя первого проректора, руководителя Школы талантов УрФУ Надежды Терлыги, работа над проектами велась на протяжении трех недель. В этом году внимание уделялось не только научной и исследовательской составляющей, но и гибким компетенциям - soft skills. Школьников учили работать в команде, четко презентовать проект. Последнее, по словам руководителя Школы талантов, удалось довести до совершенства.

"Задача Школы талантов УрФУ - дать школьникам возможность получить опыт погружения в профессиональную среду. Участники Уральской проектной смены получают не только профессиональные знания из области медицины, инженерии, IT-технологий, но и приобретают коммуникационные компетенции. Здесь школьник может объективно оценить и понять, как профессиональная траектория поможет ему добиться успеха и стать профессионалом в любимом деле", - сказала Терлыга.

Экология и сельское хозяйство

Всего школьники из Свердловской области представили 24 проекта, которые охватили различные сферы жизни: от медицины до сельского хозяйства.

Одна из команд совместно с лабораторией робототехники "Космопорт" разработала метеозонд. Устройство, похожее на большой воздушный шар, запускают в небо и по датчикам, расположенным внутри него, анализируют погодные явления.

Разработку внедрили в систему навигации Wialon, которую используют представители сельского хозяйства, сообщил ТАСС руководитель проекта, наставник лаборатории робототехники "Космопорт" Александр Кормильцев.

Другая команда школьников разработала ячейку для микроанализа, которая поможет контролировать состояние воды в Байкале. В устройство размером со смартфон встраивается ячейка, объем которой не превышает спичечный коробок. Чувствительный электрод, находящийся в механизме, помогает фиксировать реакции окисления или восстановления. По характеру проходящей реакции будет определяться тип вещества и его концентрация в пробе.

Медицина и образование

Лаборатория на чипе, осуществляющая различные биохимические процессы с помощью миниатюрного устройства, стала финалистом среди проектов в направлении "Новые материалы и биотехнологии". Концепт лаборатории был предложен еще в 1984 году, но из-за сложности и дороговизны производства в повседневной жизни она до сих пор недоступна.

По словам руководителя проекта "Лаборатория на чипе", сотрудника лаборатории наноразмерных сегнетоэлектрических материалов УрФУ Владимира Южакова, такая портативная лаборатория, например, необходима для диагностики пострадавших при отравлении в зоне боевых действий.

Школьники предложили новую схему, которая основывается на проведении качественных реакций на компоненты. В результате этого можно понять, какое именно вещество было использовано, и максимально эффективно оказать первую помощь пострадавшим.

Другая инновационная разработка школьников - перчатка дополненной реальности VrHand. Ребята занимались исследованием мелкой моторики в виртуальной реальности и собрали данные движения рук 30 человек. Беспроводная перчатка работает от аккумулятора и передает сигналы через Wi-Fi на компьютер.

"Нужно разрабатывать такие алгоритмы, которые позволили бы максимально точно передавать проекцию руки человека в виртуальной реальности. Это будет использовано при обучении, например, на медицинских тренажерах, где учат делать операции. Некоторые профессии требуют точности мелкой моторики. Если в виртуальной реальности обучиться неправильно, то в реальности тоже будут ошибки", - сказала руководитель проектов, магистрант Уральского гуманитарного института УрФУ Эльмира Валиева.