Новгородские археологи обнаружили редкую печать XII века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Свинцовая печать с изображением Иоанна Предтечи и Богоматери на троне была обнаружена в Великом Новгороде на Троицком раскопе в слоях XII века. Находку специалисты назвали редчайшей, потому что опубликованных данных о других печатях с изображениями святого на одной стороне и Богоматери на противоположной в научных материалах не обнаружено, об этом сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника в субботу.

"Находка редчайшей печати в слоях первой половины XII века на участке Троицкий-XV в минувшую среду очень порадовала ученых. Предварительное исследование провели сфрагисты (специалисты по печатям) Москвы и Великого Новгорода. Печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери не встречается среди опубликованных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также поясняется, что доктор исторических наук Петр Гайдуков обнаружил аналоги среди византийских печатей второй половины XI - XII веков. Одна из них происходит из коллекции Н. П. Лихачева и хранится в фондах Эрмитажа, а другая - случайная находка 1980-х годов в Чернигове.

"Иконографический сюжет с Богоматерью Одигитрией, держащей младенца на правой руке, да еще и сидящей на троне, очень редок даже в Византии", - сказал ученый.

Старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Вячеслав Волхонский сделал выводы, что печать мог создать как византийский, так и русский мастер, "талантливо подражающий византийским образцам".

"Группа печатей с изображениями святого и Богоматери пока остается без точной атрибуции. Валентин Лаврентьевич (В. Л. Янин - доктор исторических наук, начальник НАЭ) предлагал видеть в них анонимные печати епископов, связанных через изображение святого с именем князя, на землях которого располагается епархия. В последние годы подобные печати пытаются рассматривать как особую разновидность княжеских булл конца XI - XII веков".