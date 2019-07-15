Итальянский палеонтолог собрал в Приамурье материал о динозаврах для защиты диссертации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Итальянский палеонтолог Филиппо Бертоццо собрал в Амурской области материал для своей докторской диссертации, изучив останки динозавров. Регион может дать старт более полному исследованию темы болезней древних животных, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Филиппо Бертоццо приехал в Приамурье из Италии, чтобы поработать над своей докторской диссертацией. Ее он будет защищать в университете Белфаста в Северной Ирландии. Исследование <...> направлено на изучение патологий костей древних животных. Изучив всю коллекцию костей и собрав большой объем необходимых данных, итальянский палеонтолог будет обрабатывать их у себя на родине", - говорится в сообщении.

Как уточняется, работать в области ученый начал в первых числах июня. Каждый день он проводил в Благовещенске на раскопках на окраине города или в палеонтологической лаборатории Института геологии и природопользования ДВО РАН, где находятся сотни ранее найденных в области костей гадрозавров. Переломы, травмы, опухоли, найденные на костях динозавров, он сравнит с результатами своих исследований, сделанных ранее по этой теме в Северной Америке.

"Я тщательно просмотрел и изучил все представленные здесь кости гадрозавров и нашел несколько интересных патологий локтевой кости, обнаружил след кисты в черепе. Уверен, что подробные исследования этого дадут очень интересный результат. Есть еще некоторые выводы, но говорить о них во всеуслышание преждевременно, потому что они требуют обсуждения с мировым сообществом палеонтологов по этой теме. Если мои догадки подтвердятся, то мир удивится новому открытию, сделанному здесь, у вас", - цитируются в сообщении слова Бертоццо.

Приамурье стало первым российским регионом, где побывал итальянский палеонтолог, до этого он не был в России ни разу. Выбор пал на регион, потому что это второе местонахождение останков динозавров мелового периода в мире после Северной Америки, где ученый уже проводил исследование. Отмечается, что исследования палеонтологов региона и итальянского исследователя ждут ученые из Северной Америки, патологии динозавров мало изучены, поэтому Амурская область может дать старт более полному исследованию темы болезней древних животных и дать еще ни одно интересное открытие для ученых.

До приезда Филиппо в области уже изучали патологии динозавров, этим с 80-х годов занимался палеонтолог Юрий Болотский, пытаясь выяснить, чем болели и от чего умирали животные мелового периода на территории области. "Изучение патологии древних животных позволит получить много интересной информации, по каким закономерностям развивались болезни, как они воздействовали на динозавров и почему возникали, зная это, можно существенно восполнить пробелы в знании о древнем мире и о том, как выглядела Амурская область 65 млн лет назад в конце мелового периода. Приезд Филиппа - первый этап большого исследования. Нам понадобится брать гистологию и внутреннюю томографию находок, чтобы продолжить более глубокое изучение костей", - приводятся в сообщении слова младшего научного сотрудника лаборатории палеонтологии института геологии и природопользования ДВО РАН Ивана Болоцкого.