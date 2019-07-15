Сахалин и РАН будут сотрудничать в альтернативной энергетике

ТАСС, 15 июля. Власти Сахалинской области и руководство Российской академии наук (РАН) договорились о сотрудничестве в развитии альтернативной энергетики, сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

Договоренность достигнута в ходе рабочей встречи в Южно-Сахалинске врио губернатора Валерия Лимаренко с президентом РАН Александром Сергеевым. Он прибыл в Сахалинскую область по приглашению главы региона, чтобы обсудить ряд перспективных совместных проектов.

"Альтернативная энергетика могла бы принести пользу сахалинцам и курильчанам. Например, в отдаленных районах она поможет создать более надежное энергоснабжение", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.

Еще одна сфера сотрудничества - освоение глубоководных минеральных и биологических ресурсов вблизи Сахалина и Курил. "Фундаментальная наука могла бы помочь в разведке и добыче природных ископаемых с помощью самых современных технологий, а также изучить проживающих на большой глубине уникальных существ. Эти данные можно будет использовать для разработки новых биопрепаратов", - отмечается в сообщении.

На встрече обсуждались и вопросы развития высших учебных заведений островного региона, марикультуры и бальнеологии. "Сахалин занимает совершенно уникальное положение на карте нашей страны. И я думаю, что мы в ближайшее время выйдем к властям региона с конкретными предложениями о сотрудничестве. Есть ряд интересных совместных проектов, которые могут быть реализованы", - отметил глава РАН.