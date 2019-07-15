Российские ученые совместно с коллегами из CERN приблизились к открытию новой частицы

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Группа европейских и российских ученых объявила об открытии двух новых возбужденных состояний составных элементарных частиц, которые, возможно, являются новой частицей, говорится в сообщении пресс-службы ИЯФ СО РАН в понедельник.

"Коллаборация LHCb (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям), в которую входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ), объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей лямбда-б барион (1D) или сигма-б барион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но их не наблюдали экспериментально. Полученный результат позволит уточнить кварковую модель, которая описывает, как из кварков составляются другие частицы - адроны. В настоящий же момент кварковая модель проработана на фундаментальном уровне: известно, какие существуют кварки, каким математическим законам они подчиняются, однако, неизвестна их масса, время жизни и разнообразные вероятности распадов.

"Наблюдательных же данных значительно меньше, чем теоретических предсказаний. Поэтому каждое новое экспериментальное наблюдение нового состояния - это большое событие", - передает пресс-служба слова научного сотрудника Национального центра научных исследований (CNRS) Франции Антона Полуэктова.

Особенно мало экспериментальных данных о барионных состояниях частиц. Еще меньше данных о барионных состояниях с прелестным кварком, которые до недавнего времени не наблюдались экспериментально совсем. Отмечается, что для однозначной интерпретации открытия новой частицы необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых в эксперимент частиц - спина (собственный момент импульса частицы), четности и изотопического спина. Однако уже сейчас можно сказать, что более тяжелая частица из наблюдаемой пары имеет меньший спин, чем более легкая, что довольно необычно.