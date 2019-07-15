Ученые выяснят размер популяции белой чайки в российской Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Ученые определят размер популяции белой чайки в российской части Арктики в ходе вертолетной экспедиции, которая началась в понедельник из Хатанги в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Об этом рассказала ТАСС руководитель экспедиции орнитолог Мария Гаврило. Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250. "Мы проводим экспедицию по учетам белой чайки, она проходит в рамках скоординированного учета, в котором принимают участие все страны, где белая чайка гнездится: Канада, Гренландия - соответственно, страна Дания, Норвегия с работами на Шпицбергене и Россия. Мы вылетаем из Хатанги, и на вертолетах должны отработать на островах в Карском море, где гнездится более половины мировой популяции белой чайки", - сказала Гаврило. Символ Арктики Работы планировались в течение двух лет, чтобы одновременно провести учеты на всех территориях, где обитает белая чайка. "Вид занесен в Красную книгу во всех странах, где гнездится и пролетает, и в Международную Красную книгу, но ее статус без новых данных мы оценить не можем. И, наконец, спланировали так, что все четыре страны одновременно проведут подсчет. Коллеги уже начали работать", - пояснила собеседница агентства.

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В России проект осуществляется в рамках российско-норвежского природоохранного сотрудничества в координации с циркумполярной группой по морским птицам КАФФ (CAFF - рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны) Арктического совета. Исследователи проведут подсчет на островах архипелага Северная Земля и отдельных островах северо-востока Карского моря, включая острова Ушакова, Уединения, Известий ЦИК и другие. "Мы, как и наши коллеги, работаем на вертолетах, потому что вид гнездится на очень удаленных участках, которые разобщены друг от друга и другим средством оперативно такие районы просто не охватить, - пояснила Гаврило. - Если использовать судно, то оно должно быть ледового класса - это очень затратно. Оперативно осмотреть места, где мы подозреваем, что белая чайка гнездится, возможно только с помощью вертолета". Белая чайка считается таким же символом Арктики, как и белый медведь. Она никогда не покидает высокие широты, придерживаясь кромки дрейфующих льдов, где добывает пищу. "Этот вид строго приурочен к ледовым местообитаниям, потому что белая чайка специализируется на том, что добывает корм в тех водах, где есть какой-то лед. Белая чайка плохой пловец, но хороший летун и умеет вытаскивать, подхватывать из-подо льдин этот корм", - рассказала орнитолог. Последний раз в России подсчет белой чайки проводили в 2006 году. "Речь на тот момент шла о более чем десяти тысячах пар", - отметила Гаврило, добавив, что в российской части Арктики обитает большая часть мировой популяции. Авиадесантный метод В составе экспедиции, которая будет подсчитывать птиц, шесть специалистов, как биологи, так и фотографы. "Группа небольшая, но сплоченная, все с опытом работы как с этой птицей, так и в высоких широтах", - сказала собеседница агентства. Считать будут с воздуха: белые чайки обычно гнездятся большими колониями на открытых пространствах, и колонии легко заметить с вертолета. По возможности участники экспедиции будут высаживаться неподалеку от колоний и изучать птиц на месте. "Мы назвали это авиадесантный метод - звучит немножко милитаризировано, - пояснила Гаврило. - У нас есть список точек, где по историческим сведениям находились крупные колонии. Если будут позволять погодные и временные условия, то в районе колонии мы совершаем в отдалении посадку и производим экспресс-обследование этой колонии с учетами, кольцеванием, отборами образцов".

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Белая чайка находится на вершине пищевой цепочки, и в ее организме могут накапливаться различные загрязняющие вещества. "Они удивительным образом аккумулируют в себе стойкие загрязняющие вещества, - сказала эксперт. - И опять же результат 2006 года показал, особенно в некоторых колониях, в частности на Земле Франца-Иосифа, что это одни из самых "грязных" птиц в Арктике. Очень настораживающие были получены результаты, и нужно вновь собрать пробы, проверить на большей выборке. Возможно, это зависит от мест зимовки, и это требуется понять". При этом, по словам Гаврило, загрязнители могут быть и из мест, где птицы гнездятся. В любом случае, эти вещества находятся в Арктике. Влияние изменения климата Белая чайка - обитатель Арктики, на котором сказывается изменение климата. "И это влияние мы оцениваем как однозначно негативное", - отметила руководитель экспедиции. По ее словам, исследователи могут столкнуться с эффектом "разбрызгивания" колоний, когда птицы из-за увеличения числа тревожащих их хищников - белых медведей и песцов - с плоских участков островов могут переместиться на скалы. При отступлении кромки льда у белых медведей становится меньше возможностей для охоты на привычную добычу - тюленей, и они начинают искать другие источники пищи. В том числе птиц и яйца.

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