Ученые выяснят размер популяции белой чайки в российской Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Ученые определят размер популяции белой чайки в российской части Арктики в ходе вертолетной экспедиции, которая началась в понедельник из Хатанги в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Об этом рассказала ТАСС руководитель экспедиции орнитолог Мария Гаврило.
Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250.
"Мы проводим экспедицию по учетам белой чайки, она проходит в рамках скоординированного учета, в котором принимают участие все страны, где белая чайка гнездится: Канада, Гренландия - соответственно, страна Дания, Норвегия с работами на Шпицбергене и Россия. Мы вылетаем из Хатанги, и на вертолетах должны отработать на островах в Карском море, где гнездится более половины мировой популяции белой чайки", - сказала Гаврило.
Символ Арктики
Работы планировались в течение двух лет, чтобы одновременно провести учеты на всех территориях, где обитает белая чайка. "Вид занесен в Красную книгу во всех странах, где гнездится и пролетает, и в Международную Красную книгу, но ее статус без новых данных мы оценить не можем. И, наконец, спланировали так, что все четыре страны одновременно проведут подсчет. Коллеги уже начали работать", - пояснила собеседница агентства.
В России проект осуществляется в рамках российско-норвежского природоохранного сотрудничества в координации с циркумполярной группой по морским птицам КАФФ (CAFF - рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны) Арктического совета. Исследователи проведут подсчет на островах архипелага Северная Земля и отдельных островах северо-востока Карского моря, включая острова Ушакова, Уединения, Известий ЦИК и другие. "Мы, как и наши коллеги, работаем на вертолетах, потому что вид гнездится на очень удаленных участках, которые разобщены друг от друга и другим средством оперативно такие районы просто не охватить, - пояснила Гаврило. - Если использовать судно, то оно должно быть ледового класса - это очень затратно. Оперативно осмотреть места, где мы подозреваем, что белая чайка гнездится, возможно только с помощью вертолета".
Белая чайка считается таким же символом Арктики, как и белый медведь. Она никогда не покидает высокие широты, придерживаясь кромки дрейфующих льдов, где добывает пищу. "Этот вид строго приурочен к ледовым местообитаниям, потому что белая чайка специализируется на том, что добывает корм в тех водах, где есть какой-то лед. Белая чайка плохой пловец, но хороший летун и умеет вытаскивать, подхватывать из-подо льдин этот корм", - рассказала орнитолог.
Последний раз в России подсчет белой чайки проводили в 2006 году. "Речь на тот момент шла о более чем десяти тысячах пар", - отметила Гаврило, добавив, что в российской части Арктики обитает большая часть мировой популяции.
Авиадесантный метод
В составе экспедиции, которая будет подсчитывать птиц, шесть специалистов, как биологи, так и фотографы. "Группа небольшая, но сплоченная, все с опытом работы как с этой птицей, так и в высоких широтах", - сказала собеседница агентства. Считать будут с воздуха: белые чайки обычно гнездятся большими колониями на открытых пространствах, и колонии легко заметить с вертолета.
По возможности участники экспедиции будут высаживаться неподалеку от колоний и изучать птиц на месте. "Мы назвали это авиадесантный метод - звучит немножко милитаризировано, - пояснила Гаврило. - У нас есть список точек, где по историческим сведениям находились крупные колонии. Если будут позволять погодные и временные условия, то в районе колонии мы совершаем в отдалении посадку и производим экспресс-обследование этой колонии с учетами, кольцеванием, отборами образцов".
Белая чайка находится на вершине пищевой цепочки, и в ее организме могут накапливаться различные загрязняющие вещества. "Они удивительным образом аккумулируют в себе стойкие загрязняющие вещества, - сказала эксперт. - И опять же результат 2006 года показал, особенно в некоторых колониях, в частности на Земле Франца-Иосифа, что это одни из самых "грязных" птиц в Арктике. Очень настораживающие были получены результаты, и нужно вновь собрать пробы, проверить на большей выборке. Возможно, это зависит от мест зимовки, и это требуется понять". При этом, по словам Гаврило, загрязнители могут быть и из мест, где птицы гнездятся. В любом случае, эти вещества находятся в Арктике.
Влияние изменения климата
Белая чайка - обитатель Арктики, на котором сказывается изменение климата. "И это влияние мы оцениваем как однозначно негативное", - отметила руководитель экспедиции. По ее словам, исследователи могут столкнуться с эффектом "разбрызгивания" колоний, когда птицы из-за увеличения числа тревожащих их хищников - белых медведей и песцов - с плоских участков островов могут переместиться на скалы. При отступлении кромки льда у белых медведей становится меньше возможностей для охоты на привычную добычу - тюленей, и они начинают искать другие источники пищи. В том числе птиц и яйца.
Смещение кромки льда сокращает и число мест питания для белой чайки. "Районы, где чайка может успешно кормиться, сокращаются по площади. Надо понять, как она на это реагирует, - сказала Гаврило, - она не настолько неадаптивна, что не будет пытаться менять свое поведение и распределение, но сколь это быстрый процесс, мы не знаем. Чайки живут долго, порядка 30 лет".
Как рассказывает исследователь, у белых чаек, как у многих морских птиц, есть такая особенность как гнездовой консерватизм, т. е. они возвращаются в то место, где удачно вывели потомство. Но если на этой территории условия плохие - нет корма, много хищников, - птицы "откладывают размножение". "Они чутко реагируют на состояние кормовой базы, на ледовую обстановку, и птицы будут "холостовать", как мы называем, - пояснила орнитолог, - потому что они не наелись вовремя. Им нужно сохранить свое здоровье и силы для будущих лет".
По словам Гаврило, ученые пока не знают, сколько неблагоприятных сезонов могут пропускать чайки, прежде чем начать искать новое место для гнездования. "Это можно проследить только путем отслеживания окольцованных птиц, или птиц со спутниковыми передатчиками", - добавила она.
Экспедиция по подсчету белых чаек продлится до конца июля.
Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.