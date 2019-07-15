Первую российскую газовую турбину запустили в опытно-промышленную эксплуатацию

МОСКВА, 15 июля /ТАСС/. Основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности "ГТД-110М" для энергетических установок успешно завершен, в понедельник началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ (ранее - Ивановская ГРЭС), сообщил ТАСС представитель Роснано.

"Основной этап испытаний <...> завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины", - сказал он.

"ГТД-110М" - первая российская газовая турбина большой мощности для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 МВт до 500 МВт. Ранее такие турбины в России не производились. "ГТД-110М" создана в рамках федеральной целевой программы "Топливо и энергия", партнерами и соинвесторами выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ПАО "Интер РАО", ОАО "НПО "Сатурн" и НП "ЦИЭТ".

Глава Роснано Анатолий Чубайс еще в 2016 году сообщал, что нанотехнологическая компания совместно с "Интер РАО" и при поддержке госкорпорации "Ростехнологии" ведут работу по созданию российской газовой турбины большой мощности.