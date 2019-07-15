Ученые из Петербурга создали систему голосовых команд для реабилитационного экзоскелета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Группа сотрудников Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) создали систему голосового управления для роботизированного экзоскелета медицинского назначения (РЭМ или Remotion), созданного их коллегами в Йошкар-Оле. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией речевых и многомодальных интерфейсов Алексей Карпов.

"Мы только что завершили совместную работу с Поволжским государственным технологическим университетом и Волжским электромеханическим заводом. Они разработали роботизированный экзоскелет для реабилитации инвалидов, мы создали для него систему бесконтактного голосового управления", - сказал Карпов.

Роботизированный экзоскелет нижних конечностей создан для реабилитации людей с травмами позвоночника или заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Его задача - помочь в реабилитации и разработке мышц ног тех людей, которые из-за перенесенных травм не могут сами ходить.

Изначально экзоскелет мог управляться только руками пользователя с помощью кнопок и сенсорного экрана, однако петербургские ученые снабдили его модулем автоматического распознавания речи, которое понимает около десятка команд на русском языке, такие как "идти", "сделать шаг", "левый поворот", "правый поворот", "стоп".

Это позволяет расширить функции экзоскелета и улучшить удобства его использования, так как зачастую в результате травм нарушена деятельность не только ног, но и рук пациента, речь же остается полноценной. Также человек, который использует данный экзоскелет, не должен отвлекаться на переключение режимов руками, отмечает Карпов.