Британские ученые предложили уникальный метод исследования генов

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Группа британских ученых разработала необычный вычислительный способ изучения генов, который позволит присваивать определенные функции тем участкам молекулы ДНК, которые до этого имели неизвестное назначение. Данное открытие, как сообщает британский научный портал phys.org, может оказать большое влияние на современное понимание процессов жизнедеятельности.

Специалисты из университета Кента внимательно изучили организм с самым маленьким известным на сегодняшний день геномом. Он состоит из 473 генов и создан на основе бактерии (Mycoplasma mycoides), которая культивируется в богатой питательными веществами среде. Назначение почти трети этих генов (149), по словам экспертов, до сих пор точно не установлено. Поскольку одним из подходов, способствующим улучшению понимания главных особенностей и требований жизни, является создание организмов с наименьшим количеством генов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность, ученые разработали уникальный вычислительный способ, благодаря которому можно присвоить специальные функции 66 генам неизвестного назначения.

Исследователи выяснили, что многие из этих участков ДНК выполняют транспортную функцию, то есть участвуют в доставке питательных веществ в клетку и выводе их из нее. "Это отражает потребности организма с минимальным геномом в богатой питательными веществами среде. Если организм получает их в изобилии, то ему не нужно иметь большое количество генов, выполняющих метаболические функции", - подчеркнул профессор Марк Васс из университета Кента.

"Данное открытие указывает на то, что существует не один минимальный геном, однако природа такого генома всегда будет определяться окружающей средой. Таким образом минимальный геном состоит из набора генов, которые необходимы для различных форм жизнедеятельности, а также второго набора генов-посредников, обеспечивающих жизнь в определенной среде", - утверждают британские ученые.