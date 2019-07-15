Голикова возглавила Совет по созданию математических центров мирового уровня

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило состав Совета по господдержке создания и развития математических центров мирового уровня. Главой совета, в который вошли 19 человек, назначена зампредседателя кабмина Татьяна Голикова, постановление об этом размещено в понедельник на официальном портале правовой информации.

Заместителями Голиковой стали глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и ректор МГУ имен М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Ответственным секретарем назначен руководитель департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки РФ Михаил Романовский. Кроме того, в данную структуру включены замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, вице-президент РАН Валерий Козлов, профессора Центра перспективных исследований Сколковского института науки и технологий Андрей Окуньков и Станислав Смирнов.

Создание сети научно-образовательных центров мирового уровня является одной из задач нацпроекта "Наука", который ставит цель вывести Россию в 2024 году в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Кроме того, согласно нацпроекту, должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.