Исследование: доминирование человека вынудило крупных хищников вести ночной образ жизни

ПРЕТОРИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Земля переживает в нашу эпоху шестой по счету период массового истребления жизни. Пятый период пришелся на время завершения доминирования динозавров и их исчезновения, а ныне в связи с бурным расширением человеческой цивилизации у растений и животных остается все меньше ресурсов и жизненного пространства для выживания, сообщает новостной портал News24 со ссылкой на результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Беркли (США).

Львы, леопарды и тигры - главенствующие хищники в своем ареале - на протяжении миллионов лет эволюционировали так, чтобы доминировать. Они оттачивали свои навыки охотника, постепенно устраняя конкурентов, оставаясь в конце концов на вершине пищевой цепочки. Лев стал львом, привыкнув брать, что и сколько ему надо.

Однако теперь, из-за расширения сферы обитания человека и превращения его в абсолютную доминанту эти хищники вынуждены отходить на второй план и даже менять образ жизни, навыки поведения. Исследователи Калифорнийского университета в Беркли показали, что люди вынуждают животных проводить больше своего времени бодрствования ночью, чтобы избегать человека, который стал их главным и непобедимым врагом.

Их работа, представляющая собой анализ поведения 62 видов млекопитающих на шести континентах, говорит о том, что 83% животных перешли к преобладающей активности в ночное время, "стремясь отгородиться от человека не расстоянием, которое неумолимо сужается, а временем". Если раньше хищник в принципе мог равномерно распределять ночь и день между охотой, питанием и спариванием, то теперь он вынужден переносить 68% всех этих дел на темное время суток.

Ученые подчеркивают: "Мы утверждаем, что растущий ночной образ жизни зверей объясняется страхом перед человеком". Люди, как правило, шумны, вырубают леса, разрушают среду обитания других живых существ, уничтожают жужжащих вокруг них насекомых или животных, которые угрожают их домашнему скоту.