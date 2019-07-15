Ученые выяснили, что может стать причиной анорексии

ТАСС, 15 июля. Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты Университета Северной Каролины (Чапел-Хилл, Северная Каролина, США) и Королевского колледжа в Лондоне, по итогам анализа нескольких тысяч пациентов с анорексией по всему миру пришла к выводу, что причиной болезни может быть сочетание расстройств психики и нарушений метаболизма (обмена веществ). Результаты исследования опубликованы в понедельник в журнале Nature Genetics.

Нервная анорексия - психическое заболевание, характеризующееся нарушением пищевого поведения, при котором человек из страха перед лишним весом добровольно отказывается от приема пищи. Это приводит к снижению массы тела до опасных для жизни показателей. По данным авторов научной работы, нервная анорексия поражает 1-2% женщин и 0,2-0,4% мужчин и имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. Метаболические расстройства, последствиями разновидностей которых могут стать диабет, анемия и другие заболевания, принято было считать следствием, а не причиной анорексии.

"Новое масштабное исследование с помощью метода полногеномного поиска ассоциаций (англ. genome-wide association study), опубликованное в Nature Genetics, выявило восемь генетических вариантов, значительно связанных с нервной анорексией. Исследования показывают, что причины этого серьезного расстройства, по-видимому, являются как метаболическими, так и психическими", - говорится в статье.

В состав международной группы исследователей, которую возглавила заслуженный профессор кафедры психиатрии медицинского факультета Университета Северной Каролины Синтия М. Булик, вошли исследователи из более 100 научных центров мира. Они изучили данные почти 17 тыс. пациентов с нервной анорексией и более 55,5 тыс здоровых людей из 17 стран Северной Америки, Европы и Австралии, представлявших контрольные группы, чтобы определить факторы риска развития заболевания на генетическом уровне.

Результаты исследования

Ученые сделали вывод, что генетическая основа анорексии перекликается с другими расстройствами психики (обсессивно-компульсивное расстройство, депрессия, тревожность и шизофрения), а также влияет на физическую активность пациентов, что объясняет склонность людей с нервной анорексией к высокой физической активности. При этом ученые обнаружили связь анорексии с метаболическими процессами, которые выступают не следствием, а причиной развития болезни.

"Метаболические нарушения, наблюдаемые у пациентов с нервной анорексией, чаще всего связаны с голоданием, но это исследование показывает, что они также могут способствовать развитию расстройства. Эти результаты говорят о том, что генетические исследования расстройств пищевого поведения могут дать новые мощные подсказки об их причинах и могут изменить наши подходы и лечение анорексии", - приводятся в статье слова представителя Королевского колледжа в Лондоне Джерома Брина, который также входит в число руководителей исследования. Ученый считает, что "метаболические факторы могут играть почти или столь же значимую роль как чисто психиатрические эффекты".

Авторы научной работы предполагают, что нервную анорексию следует рассматривать как гибридное заболевание и при изучении новых путей лечения важно учитывать факторы как психологического, так и метаболического риска.