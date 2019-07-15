MIT Technology Review назвал двух выпускниц вузов РФ среди 35 лучших молодых инноваторов

ТАСС, 15 июля. Выпускница Московского физико-технического института (МФТИ) Ольга Дудченко и выпускница Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Ида Павличенко вошли в список 35 лучших инноваторов в возрасте до 35 лет по версии журнала MIT Technology Review, созданного под эгидой Массачусетского технологического института (США).

"Наш список - это часть нашего видения, что технологии могут и должны быть силой, несущей добро. Наш ежегодный список из 35 новаторов в возрасте до 35 лет - один из способов взглянуть на эту идею. [В список] вошли люди, которые используют инновационные методы лечения заболеваний, борьбы с преследованиями и домогательствами в интернете, а также создающие следующее прорывное поколение аккумуляторов", - говорится в пояснении к списку, опубликованном на сайте издания в понедельник.

Выпускница МГУ Ида Павличенко, как отмечает MIT Technology Review, усовершенствовала трубку, которые врачи устанавливают в уши детей для защиты от инфекций. Ее разработка меньше по размеру и не позволяет распространяться инфекции, в отличие от существующих аналогов. Павличенко, которая в настоящее время работает в Институте Висса Гарвардского университета (США), надеется, что ее трубки позволят изменить подход к лечению заболеваний органов слуха, которыми сейчас страдают около 450 млн человек по всему миру.

Дудченко, которая сейчас работает в Бэйлоровском медицинском колледже (США), вошла в список 35 инноваторов в возрасте до 35 лет с проектом DNA Zoo, посвященному расшифровке геномов редких и исчезающих видов. Конечная цель ее проекта - получить последовательности генов каждого вида живых существ на Земле, что в будущем даст возможность на основе генетической информации выбирать эффективные пути сохранения вымирающих видов.

К концу 2018 года Дудченко и ее команде ученых удалось собрать полные геномы более чем 50 видов, включая гепарда, красную панду и бразильского дикобраза. Примечательно, что для расшифровки геномов команда проекта предложила более быстрый и дешевый, по сравнению с применением автоматических инструментов, способ получения готовой последовательности. Кроме того, этот способ дает готовую последовательность генов, а не миллиарды разрозненных фрагментов цепочки ДНК.

"В работе используется метод определения конформации хромосом (Hi-C). Изначально он был разработан для изучения того, как располагаются части хромосом в пространстве, и оценки взаимодействия между близкими участками генома. Его можно использовать для того, чтобы определить, какие фрагменты ДНК находятся рядом, и с помощью разработанных в рамках проекта методов и алгоритмов, собрать их в единую цепочку", - говорится в комментарии пресс-службы Минобрнауки РФ.

О списке лучших молодых инноваторов

Список 35 Innovators Under 35 от MIT Technology Review составляется ежегодно. В него попадают ученые, изобретатели и предприниматели, которые создают инновационные решения в разных областях науки, применяют новые технологии в бизнесе, используют инновации для решения проблем человечества.