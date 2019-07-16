Ученые выяснили, что употребление некоторых напитков приводит к повреждению зубной эмали

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Регулярное употребление безобидных на первый взгляд напитков может привести к серьезному нарушению целостности зубной эмали человека, вплоть до полного разрушения. К такому выводу пришли ученые из Бернского университета (Швейцария), поделившиеся результатами своих наблюдений с журналистами местной газеты Tages Anzeiger .

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Исследователи утверждают, что на первом месте среди наиболее вредных для зубов напитков стоят не привычные всем газированные напитки, сахаросодержащие соки и нектары, а чай из гибискуса, из цветков которого изготавливается каркаде.

Как утверждают исследователи, также серьезный урон здоровью зубов наносят алкоголь и некоторые медикаменты, обладающие скрытой агрессивностью по отношению к зубной эмали.

По мнению профессора Бернского университета Андриана Люсси, особый вред зубной эмали, помимо чая из гибискуса, наносят низкокалорийные газированные напитки, в которые добавляются в большом количестве лимонная и аскорбиновая кислоты, используемые в качестве стабилизаторов.

Энергетические напитки, как ни странно, "менее вредны для эмали, хотя контакт с ингредиентами этого популярного у молодежи стимулятора не проходит бесследно", отмечает профессор.

Для объективизации исследования группа ученых во главе с Люсси использовала удаленные у пациентов зубы, предоставленные их коллегами из различных стоматологических кабинетов. Ученые подвергали эмаль воздействию в течение двух минут различными образцами напитков. При негативном воздействии на эмаль особую роль играла среда агента: чем ниже показатель кислотности, тем агрессивнее действовал напиток на ткани зуба.

В ходе исследования было отмечено, что вино, хоть и обладает низким показателем кислотности, на эмаль разрушительного воздействия не оказывает. Ученые полагают, что в вине содержатся полифенолы, которые действуют на ткани зуба в качестве протекторов.

Авторы исследования на основании наблюдений сделали вывод о том, что заботиться о здоровье зубов следует с детского возраста, когда после замены молочных начинается формирование постоянных зубов.

Для профилактики повреждения эмали напитками они рекомендует добавлять в соки кальций, который нейтрализует среду полости рта.