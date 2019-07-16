Британские ученые выяснили, что слуховые аппараты могут уберечь пожилых людей от деменции

В исследовании участвовало 25 тыс. людей в возрасте от 50 лет. Участники были разделены на две группы: одни в течение двух лет носили слуховые аппараты, а другие - нет. В ходе интеллектуальных (когнитивных) тестов первая группа пожилых людей показала более высокие результаты, чем вторая. В частности, у них намного лучше получалось пристально наблюдать за определенным объектом, а также сосредоточенно слушать чью-то речь.

"Мы можем снизить риск возникновения деменции на треть, если начнем действовать в среднем возрасте. Главная идея исследования заключается в том, что не нужно пренебрегать слуховым аппаратом, если он был рекомендован к ношению. По крайней мере, это улучшит ваш слух и поможет держать мозг в тонусе", - считает один из авторов проекта, профессор Эксетерского университета Клайв Баллард.

Как признают британские ученые, для подтверждения выдвинутого ими тезиса о полезном эффекте слуховых аппаратов требуются дальнейшие клинические испытания. Актуальность темы косвенно подтверждают результаты недавнего опроса, проведенного социологической службой YouGov. В частности, они показали, что 76% британцев хотели бы получить больше информации о диагнозе "деменция", несмотря на то что данное заболевание пока не поддается лечению.

Деменция

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция это хронический или прогрессирующий синдром, при котором происходит деградация когнитивной функции (то есть способности приобретать и использовать знания). При развитии этого синдрома деградируют память, мышление, понимание, речь и способность ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. Около 50 млн человек в мире больны старческой деменцией, из которых две трети страдает болезнью Альцгеймера. Каждый год, по наблюдениям ВОЗ, на планете заболевает болезнью Альцгеймера почти 10 млн человек.