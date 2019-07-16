Ученые создали три импланта для лечения врожденных пороков позвоночника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Ученые-ортопеды создали за два года работы программы Союзного государства "Спинальные системы" три импланта для лечения врожденных пороков позвоночника, сообщил журналистам замдиректора ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера" Сергей Виссарионов.

"Разработаны три спинальных конструкции [импланта] и зарегистрировано одно научное открытие, касающееся взаимоотношения косных структур у детей с врожденным нарушением сегментации позвонков. Поданы три заявки на патенты, касающиеся и хирургических технологий, и спинальных металлоконструкций. Один патент уже получен в рамках программы", - сообщил Виссарионов.

Импланты позволяют проводить лечение детей с аномальными позвонками, сросшимися ребрами, тяжелыми искривлениями позвоночника, которые могут оказывать влияние также на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Металлические конструкции устанавливаются на позвоночник в ходе лечения. Также ученые опубликовали за два года 16 статей в рейтинговых российских и зарубежных журналах.

Реализация программы Союзного государства "Спинальные системы", государственными заказчиками которой являются министерства здравоохранения РФ и Белоруссии, началась в 2017 году. С российской стороны исполнителем программы является ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера". Ежегодно в нем получают хирургическое лечение более 6000 детей из различных городов России и ближнего зарубежья, также здесь оказывается консультативная помощь более 20 тысячам маленьких пациентов.

В институте созданы единственные в России Федеральный детский центр травмы позвоночника и спинного мозга, Центр лечения детей с ортопедическими последствиями спинномозговой грыжи, Центр артрогрипоза.