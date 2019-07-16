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Арктика сегодня

Экспедиция Арктического плавучего университета исследует Белое море и жизнь народов Севера

Студенты планируют выяснить, как изменение климата в Арктике влияет на традиционные занятия местных жителей
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© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) на судне "Профессор Молчанов" во вторник отправился из Архангельска в рейс к Белому и Баренцеву морям, таким образом, дан старт третьему этапу полярной экспедиции "Трансарктика-2019". Экспедиция, половину которой составляют студенты, продлится до начала августа, рассказала ТАСС руководитель экспедиции, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Ольга Грипас.

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"Третий этап проекта Росгидромета "Трансарктика" стартует сегодня, продлится 18 дней, до второго августа. Этот этап отличается тем, что будет образовательный сегмент, из всего экспедиционного состава половина - это студенты", - сказала Грипас.

В составе экспедиции 57 человек, она полностью российская. Участвуют студенты из МГУ, СПбГУ, Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и Северного Арктического федерального университета (САФУ). Они учатся на гидрологов, океанологов, гидрохимиков и гидробиологов. "Программа третьего этапа будет выполняться по двум направлениям - образовательная часть и научные исследования, - сказала журналистам заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова. - И мы продолжим традицию сотрудничества с САФУ".

Исследование Белого моря

Маршрут научно-экспедиционного судна "Профессор Молчанов" будет проходить по Белому и Баренцеву морям. Как отметила руководитель экспедиции, Белому морю и, в частности трем его заливам, планируется уделить особое внимание. "Мы будем делать гидрологические разрезы (разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых берутся пробы воды - прим. ТАСС) и через море, а также в горле Белого моря", - пояснила она.

Длительная высадка запланирована на острове Сосновец у Терского берега Белого моря. На острове был монастырь, затем воинская часть, сейчас на Сосновце функционируют только метеостанция и маяк. Маяк старый, построен в начале ХХ века, затем перестраивался. "Мы хотим поработать на Сосновце, посмотреть, в каком состоянии маяк, в чем сейчас заключается работа маячника, точнее, маячницы, которая там работает постоянно", - сказала ТАСС руководитель отряда САФУ Людмила Драчкова.

На Сосновце запланированы работы на метеостанции. Экспедиция также рассчитывает попасть на острова Кузова и старинное поморское село Гридино на побережье Белого моря.

Изменения климата и жизнь на побережье

Участники из САФУ планируют провести опросы представителей коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в поселке Бугрино на острове Колгуев и в поселке Варнек на острове Вайгач, чтобы выяснить, ощущают ли они изменения климата в Арктике, как они влияют на их жизнь, традиционные занятия (охоту, рыболовство, сбор ягод) и "какие перспективы своего дальнейшего существования они в связи с этим видят", - сказала Драчкова.

Об изменениях климата спросят и сотрудников метеостанций. Судно зайдет на станции "Белый Нос" и имени Федорова на Вайгаче. "Метеорологи тоже практически круглогодично в Арктике проживают, могут с точки зрения специалистов нам сказать, видят ли они изменения климата и, поскольку они также занимаются традиционным природопользованием, у них своя интересная точка зрения должна быть на этот процесс", - сказала собеседница агентства.

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Исследователи хотят уточнить отношение представителей коренных народов к созданию особо охраняемых природных территорий. На Колгуеве и Вайгаче ситуация противоположная: в начале июля на Колгуеве был создан природный заказник, а на Вайгаче местные жители от ООПТ отказались. "Мы в 2016 году в Варнеке общались по поводу заказника, показывали план, они нам говорили: нам ничего не нужно, там население отказалось, - добавила представительница САФУ. - Совершенно разное отношение. Мы хотим уточнить, какая у них позиция сейчас".

Еще одно направление, по которому студенты с преподавателями опросят жителей побережья - это отношение к добыче полезных ископаемых в труднодоступных районах Арктики и к ресурсодобывающим компаниям. "Тема в мире актуальная, ее поднимает, например, Аляска, - сказала Драчкова. - И мы хотим такую же картину составить для российской части Арктики".

Кадры для Арктики

Это первый Арктический плавучий университет с таким большим количеством студентов. "Мы планируем проводить на борту судна не просто лекции, а действительно практические занятия", - сказала Грипас. Студенты разных направлений будут учиться брать пробы воды, донных отложений, воздуха и биологические образцы, работать с оборудованием. "На борту есть стационарная лаборатория, студенты могут быть привлечены по желанию, возможности, по времени и с соблюдением техники безопасности к проведению основных исследований", - добавила она.

Студентов-участников рейса Севгидромет рассматривает как потенциальные кадры для работы в Арктике. "Эти молодые люди, которые будут участвовать в экспедиции, поймут, что такое Арктика, что такое морские экспедиции, определятся с направлением, куда они хотят идти работать. Готовы ли работать в море или на наших труднодоступных полярных станциях. Экспедиция эту возможность предоставляет, - сказал журналистам начальник Севгидромета Роман Ершов. - Ряд студентов уже выразили желание идти работать к нам".

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Будущим местом работы для выпускников профильных факультетов может стать, например, ледовая самодвижущаяся платформа "Северный полюс". "Одна из целей "Трансарктики" - быть мостиком между классическими экспедициями "Северный полюс", которые проводились с 1937 года, к экспедиции нового типа, которая будет осуществляться на дрейфующей ледостойкой платформе. Первый этап ["Трансарктики"] был посвящен отработке технологий разворачивания дрейфующей станции и отработке новых способов полевых измерений", - сказал журналистам директор Арктического и Антарктического НИИ Александр Макаров.

Как рассказали ТАСС магистранты по программе изучения полярных регионов СПбГУ Любовь Гаман и Наталья Лопачева, они планируют не только отработать в рейсе полученные в ходе учебы навыки, но и получить новые - по смежным специальностям. "Мы участвуем как экологи, будем делать отбор проб на гидрохимические анализы, бентоса (флора и фауна донных участков моря - прим. ТАСС), возможно, - отметили участницы рейса. - И новое узнаем, работая по другим направлениям. Хотели бы получить знания по океанологии, гидрометеорологии". Для магистранток это первая морская арктическая экспедиция, до этого они проходили практику на Кольском полуострове, и в дальнейшем они, возможно, будут работать в Арктике. "Мы выбрали изучение полярных регионов, поэтому это очень возможно и интересно, - сказали они. - Арктика - это сейчас очень важно, тем более экология Арктики".

Нацпроект "Наука" и его задачи

Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250. Научная полярная экспедиция "Трансарктика-2019" состоит из четырех этапов, она началась в марте с экспедиции на судне "Академик Трешников" и завершится осенью 2019 года. Российский премьер Дмитрий Медведев ранее распорядился выделить в 2019 году почти 870 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в рамках экспедиции "Трансарктика-2019".

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.

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