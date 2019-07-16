Экспедиция Арктического плавучего университета исследует Белое море и жизнь народов Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) на судне "Профессор Молчанов" во вторник отправился из Архангельска в рейс к Белому и Баренцеву морям, таким образом, дан старт третьему этапу полярной экспедиции "Трансарктика-2019". Экспедиция, половину которой составляют студенты, продлится до начала августа, рассказала ТАСС руководитель экспедиции, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Ольга Грипас.
"Третий этап проекта Росгидромета "Трансарктика" стартует сегодня, продлится 18 дней, до второго августа. Этот этап отличается тем, что будет образовательный сегмент, из всего экспедиционного состава половина - это студенты", - сказала Грипас.
В составе экспедиции 57 человек, она полностью российская. Участвуют студенты из МГУ, СПбГУ, Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и Северного Арктического федерального университета (САФУ). Они учатся на гидрологов, океанологов, гидрохимиков и гидробиологов. "Программа третьего этапа будет выполняться по двум направлениям - образовательная часть и научные исследования, - сказала журналистам заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова. - И мы продолжим традицию сотрудничества с САФУ".
Исследование Белого моря
Маршрут научно-экспедиционного судна "Профессор Молчанов" будет проходить по Белому и Баренцеву морям. Как отметила руководитель экспедиции, Белому морю и, в частности трем его заливам, планируется уделить особое внимание. "Мы будем делать гидрологические разрезы (разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых берутся пробы воды - прим. ТАСС) и через море, а также в горле Белого моря", - пояснила она.
Длительная высадка запланирована на острове Сосновец у Терского берега Белого моря. На острове был монастырь, затем воинская часть, сейчас на Сосновце функционируют только метеостанция и маяк. Маяк старый, построен в начале ХХ века, затем перестраивался. "Мы хотим поработать на Сосновце, посмотреть, в каком состоянии маяк, в чем сейчас заключается работа маячника, точнее, маячницы, которая там работает постоянно", - сказала ТАСС руководитель отряда САФУ Людмила Драчкова.
На Сосновце запланированы работы на метеостанции. Экспедиция также рассчитывает попасть на острова Кузова и старинное поморское село Гридино на побережье Белого моря.
Изменения климата и жизнь на побережье
Участники из САФУ планируют провести опросы представителей коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в поселке Бугрино на острове Колгуев и в поселке Варнек на острове Вайгач, чтобы выяснить, ощущают ли они изменения климата в Арктике, как они влияют на их жизнь, традиционные занятия (охоту, рыболовство, сбор ягод) и "какие перспективы своего дальнейшего существования они в связи с этим видят", - сказала Драчкова.
Об изменениях климата спросят и сотрудников метеостанций. Судно зайдет на станции "Белый Нос" и имени Федорова на Вайгаче. "Метеорологи тоже практически круглогодично в Арктике проживают, могут с точки зрения специалистов нам сказать, видят ли они изменения климата и, поскольку они также занимаются традиционным природопользованием, у них своя интересная точка зрения должна быть на этот процесс", - сказала собеседница агентства.
Исследователи хотят уточнить отношение представителей коренных народов к созданию особо охраняемых природных территорий. На Колгуеве и Вайгаче ситуация противоположная: в начале июля на Колгуеве был создан природный заказник, а на Вайгаче местные жители от ООПТ отказались. "Мы в 2016 году в Варнеке общались по поводу заказника, показывали план, они нам говорили: нам ничего не нужно, там население отказалось, - добавила представительница САФУ. - Совершенно разное отношение. Мы хотим уточнить, какая у них позиция сейчас".
Еще одно направление, по которому студенты с преподавателями опросят жителей побережья - это отношение к добыче полезных ископаемых в труднодоступных районах Арктики и к ресурсодобывающим компаниям. "Тема в мире актуальная, ее поднимает, например, Аляска, - сказала Драчкова. - И мы хотим такую же картину составить для российской части Арктики".
Кадры для Арктики
Это первый Арктический плавучий университет с таким большим количеством студентов. "Мы планируем проводить на борту судна не просто лекции, а действительно практические занятия", - сказала Грипас. Студенты разных направлений будут учиться брать пробы воды, донных отложений, воздуха и биологические образцы, работать с оборудованием. "На борту есть стационарная лаборатория, студенты могут быть привлечены по желанию, возможности, по времени и с соблюдением техники безопасности к проведению основных исследований", - добавила она.
Студентов-участников рейса Севгидромет рассматривает как потенциальные кадры для работы в Арктике. "Эти молодые люди, которые будут участвовать в экспедиции, поймут, что такое Арктика, что такое морские экспедиции, определятся с направлением, куда они хотят идти работать. Готовы ли работать в море или на наших труднодоступных полярных станциях. Экспедиция эту возможность предоставляет, - сказал журналистам начальник Севгидромета Роман Ершов. - Ряд студентов уже выразили желание идти работать к нам".
Будущим местом работы для выпускников профильных факультетов может стать, например, ледовая самодвижущаяся платформа "Северный полюс". "Одна из целей "Трансарктики" - быть мостиком между классическими экспедициями "Северный полюс", которые проводились с 1937 года, к экспедиции нового типа, которая будет осуществляться на дрейфующей ледостойкой платформе. Первый этап ["Трансарктики"] был посвящен отработке технологий разворачивания дрейфующей станции и отработке новых способов полевых измерений", - сказал журналистам директор Арктического и Антарктического НИИ Александр Макаров.
Как рассказали ТАСС магистранты по программе изучения полярных регионов СПбГУ Любовь Гаман и Наталья Лопачева, они планируют не только отработать в рейсе полученные в ходе учебы навыки, но и получить новые - по смежным специальностям. "Мы участвуем как экологи, будем делать отбор проб на гидрохимические анализы, бентоса (флора и фауна донных участков моря - прим. ТАСС), возможно, - отметили участницы рейса. - И новое узнаем, работая по другим направлениям. Хотели бы получить знания по океанологии, гидрометеорологии". Для магистранток это первая морская арктическая экспедиция, до этого они проходили практику на Кольском полуострове, и в дальнейшем они, возможно, будут работать в Арктике. "Мы выбрали изучение полярных регионов, поэтому это очень возможно и интересно, - сказали они. - Арктика - это сейчас очень важно, тем более экология Арктики".
Нацпроект "Наука" и его задачи
Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250. Научная полярная экспедиция "Трансарктика-2019" состоит из четырех этапов, она началась в марте с экспедиции на судне "Академик Трешников" и завершится осенью 2019 года. Российский премьер Дмитрий Медведев ранее распорядился выделить в 2019 году почти 870 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в рамках экспедиции "Трансарктика-2019".
Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.