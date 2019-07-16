Экспедиция Арктического плавучего университета исследует Белое море и жизнь народов Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) на судне "Профессор Молчанов" во вторник отправился из Архангельска в рейс к Белому и Баренцеву морям, таким образом, дан старт третьему этапу полярной экспедиции "Трансарктика-2019". Экспедиция, половину которой составляют студенты, продлится до начала августа, рассказала ТАСС руководитель экспедиции, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Ольга Грипас.

"Третий этап проекта Росгидромета "Трансарктика" стартует сегодня, продлится 18 дней, до второго августа. Этот этап отличается тем, что будет образовательный сегмент, из всего экспедиционного состава половина - это студенты", - сказала Грипас.

В составе экспедиции 57 человек, она полностью российская. Участвуют студенты из МГУ, СПбГУ, Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и Северного Арктического федерального университета (САФУ). Они учатся на гидрологов, океанологов, гидрохимиков и гидробиологов. "Программа третьего этапа будет выполняться по двум направлениям - образовательная часть и научные исследования, - сказала журналистам заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова. - И мы продолжим традицию сотрудничества с САФУ".

Исследование Белого моря

Маршрут научно-экспедиционного судна "Профессор Молчанов" будет проходить по Белому и Баренцеву морям. Как отметила руководитель экспедиции, Белому морю и, в частности трем его заливам, планируется уделить особое внимание. "Мы будем делать гидрологические разрезы (разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых берутся пробы воды - прим. ТАСС) и через море, а также в горле Белого моря", - пояснила она.

Длительная высадка запланирована на острове Сосновец у Терского берега Белого моря. На острове был монастырь, затем воинская часть, сейчас на Сосновце функционируют только метеостанция и маяк. Маяк старый, построен в начале ХХ века, затем перестраивался. "Мы хотим поработать на Сосновце, посмотреть, в каком состоянии маяк, в чем сейчас заключается работа маячника, точнее, маячницы, которая там работает постоянно", - сказала ТАСС руководитель отряда САФУ Людмила Драчкова.

На Сосновце запланированы работы на метеостанции. Экспедиция также рассчитывает попасть на острова Кузова и старинное поморское село Гридино на побережье Белого моря.

Изменения климата и жизнь на побережье

Участники из САФУ планируют провести опросы представителей коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в поселке Бугрино на острове Колгуев и в поселке Варнек на острове Вайгач, чтобы выяснить, ощущают ли они изменения климата в Арктике, как они влияют на их жизнь, традиционные занятия (охоту, рыболовство, сбор ягод) и "какие перспективы своего дальнейшего существования они в связи с этим видят", - сказала Драчкова.

Об изменениях климата спросят и сотрудников метеостанций. Судно зайдет на станции "Белый Нос" и имени Федорова на Вайгаче. "Метеорологи тоже практически круглогодично в Арктике проживают, могут с точки зрения специалистов нам сказать, видят ли они изменения климата и, поскольку они также занимаются традиционным природопользованием, у них своя интересная точка зрения должна быть на этот процесс", - сказала собеседница агентства.