На крупнейшем в России телескопе временно устанавливается старое зеркало

ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. Старое зеркало на крупнейшем в России большом телескопе азимутальном (БТА), который находится в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, устанавливается на время доработки обновленного зеркала, на котором ранее были обнаружены дефекты. Об этом ТАСС сообщил замдиректора обсерватории по научной работе Дмитрий Кудрявцев.

Решение о замене старого зеркала было принято после того, как на его поверхности начал образовываться матовый несмываемый налет. В июле 2018 года ученые начали тестировать обновленное зеркало, которое оказалось не соответствующим техническому заданию и имело ряд дефектов, после чего ученые приняли решение вернуть старое зеркало.

"Старое зеркало телескопа устанавливается временно, проект не завершен. Обновленное зеркало необходимо доделывать. Поскольку этот процесс длительный, мы возвращаем старое зеркало, чтобы телескоп не простаивал", - сказал Кудрявцев.

Подготовка к работе телескопа со старым зеркалом завершится осенью. "Будет производиться обратная замена зеркала - процесс сложный, длительный. Это собственно сама замена зеркал, установка разгрузок, юстировка, технические наблюдения для того, чтобы измерить форму поверхности и окончательно выставить положение зеркала относительно телескопа. Также будет наноситься новый слой алюминия - отражающее покрытие", - сказал ученый.

Он отметил, что снятое зеркало пока остается в обсерватории.

О телескопе

БТА - один из крупнейших в мире телескопов, диаметр его главного монолитного зеркала составляет шесть метров. БТА установлен в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкесии на Западном Кавказе.

Первое зеркало, установленное на БТА в 1975 году, оказалось некачественным - значительную часть его поверхности занимали оставшиеся в стекле пузыри воздуха. Через четыре года на телескоп было поставлено второе зеркало, которое использовалось до 2018 года. Поверхность этого зеркала тоже деградировала, поэтому первое зеркало отправили на Лыткаринский завод оптического стекла, где с него сняли слой толщиной около 8 мм и заново переполировали.

В феврале 2018 года обновленное первое зеркало вернули в обсерваторию и установили на телескоп. Первые измерения показали, что оно не вполне соответствует техническому заданию. В начале июня руководство обсерватории решило снять обновленное зеркало с телескопа.

Окончательное решение о судьбе обновленного зеркала будет принято межведомственной комиссией с участием представителей Специальной астрофизической обсерватории РАН, Лыткаринского завода и НПО "Оптика".