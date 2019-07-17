Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Ученые из якутского института биологических проблем криолитозоны СО РАН планируют снабдить 85 лебедей и гусей GPS-трекерами, чтобы изучить их миграцию из Арктики в Китай. Об этом сообщила ТАСС научный сотрудник лаборатории зоологических исследований института Инга Бысыкатова.

"Планируем выехать в Аллаиховский и Булунский районы Якутии для полевых работ по базовому проекту по структуре и динамике популяций и сообществ животных холодного региона Северо-Востока России. В частности, наша группа изучит сроки, интенсивность, направление и фронт сезонных миграций гуменников и белолобых гусей, тундровых лебедей и лебедей-кликунов. Также изучим места транзитных остановок и экологических русел пролета этих птиц. Для этого планируем установить порядка 85 GPS-трекеров", - отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что эти птицы гнездятся и выводят потомство на севере Якутии в дельте реки Лены и побережье Восточно-Сибирского моря, а на зимовье вылетают в Китай. "Глобальное изменение климата влияет на миграционную стратегию взрослых и молодых птиц", - добавила она, отметив, что результаты исследований позволят принять лучшие меры по защите редких видов.

По словам Бысыкатовой, исследования проводятся в сотрудничестве с коллегами из КНР - центром экологических исследований Китайской академии наук.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН организован в 1951 году. Институт является ведущим научно-исследовательским учреждением для подготовки научных кадров для исследования и охраны биологического разнообразия Севера. Институт имеет межведомственные лаборатории мерзлотного лесоведения, экологической биохимии, флористики и фитоценологии, экологии и устойчивости северных экосистем, учета и кадастра охотничье-промысловых животных.