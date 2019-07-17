"ЭРА-ГЛОНАСС" научат вызывать помощь по голосовой команде

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами начали проект по сбору записей голосов людей, цель которого - научить систему экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" вызывать помощь по голосовой команде водителя или пассажира. Принять участие в проекте может любой желающий, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС", модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в России новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.

"Школа цифровой экономики (ШЦЭ) ДВФУ совместно с компанией "Наносемантика" запускает проект сбора цифровых образцов голосов, цель которого - научить систему экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" вызывать помощь по голосовой команде пользователей. Принять участие в оцифровке голосов может любой желающий, для чего необходимо перейти на специальный сайт и надиктовать машине несколько фрагментов текста", - говорится в сообщении.

Сейчас активировать систему и вызвать помощь можно только физически - нажав на кнопку. Существует также экстренный режим, когда система вызывает оператора автоматически. Но он срабатывает только в результате сильного удара. Для записи голоса, как отмечается в сообщении, можно использовать как стационарный персональный компьютер, так и ноутбук, и мобильные устройства.

В результате проекта система должна будет понимать три вида обращений: "Глонасс", "Привет, Глонасс", "Окей, Глонасс".

За механизм сбора ключевых фраз отвечает партнер ШЦЭ ДВФУ по машинному обучению - компания "Наносемантика", которая специализируется на прикладной лингвистике и интернет-технологиях. Как отмечают исследователи, для обучения системы предстоит собрать не менее нескольких тысяч вариантов записей голосов - минимальный репрезентативный массив данных, после обработки которого машина научится понимать человека.

"Чем больше людей примет участие, тем быстрее машина научится распознавать типовые фразы. Суть в том, что машинный интеллект обработает максимальное количество вариантов произношения одних и тех же фраз - тембр, интонацию, громкость - и научится понимать, чего от нее хочет человек. Участвовать просто и займет мало времени. При этом общественную пользу проекта сложно переоценить", - сказал ШЦЭ ДВФУ Илья Мирин, слова которого приводятся в сообщении.