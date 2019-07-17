Neuralink впервые показала разработанные ею методы связи мозга с компьютером

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Американская компания Neuralink, созданная при поддержке предпринимателя Илона Маска, впервые продемонстрировала свои разработки, касающиеся создания связи между мозгом человека и цифровыми носителями. Презентацию транслировали на портале YouTube в ночь на среду.

Маск и представители Neuralink, в частности, рассказали о созданных компанией нитях тоньше человеческого волоса, которые в перспективе планируется применять для считывания информации с мозга. В будущем Neuralink надеется научиться делать это с помощью лазера и без хирургического вмешательства.

Представители Neuralink пояснили, что рассчитывают, в частности, применить новые технологии для помощи парализованным людям. Одна из возможностей состоит в том, чтобы позволить им управлять электронными устройствами с помощью вживленных в мозг чипов. Один из таких чипов был показан, однако подробно не разъяснялось, как он работает. Кроме того, в компании полагают, что разработанные ею методы увеличат расширят человеческого интеллекта, к примеру, ускорят мыслительные процессы.

По словам Маска, до конца следующего года компания намерена вживить какие-то из созданных ею систем в тело человека, кого именно, не уточнялось. Предприниматель сообщил, что во время проведенных экспериментов разработки компании позволили "обезьяне управлять компьютером своим мозгом".

Маск предположил, что в будущем технологии, о которых идет речь, позволят человеку "достичь симбиоза с искусственным интеллектом". Бизнесмен признал, что на это "потребуется много времени". Он подчеркнул, что одна из целей проведенной презентации - привлечь в Neuralink новые кадры.

Компания Neuralink была зарегистрирована в американском штате Калифорния в июле 2016 года при содействии Маска. По сведениям The New York Times, предприниматель инвестировал в нее уже около $100 млн. Президентом Neuralink является американский бизнесмен Макс Ходак.