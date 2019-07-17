Американские ученые открыли подавляющий иммунитет "ген долголетия"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Генетики Медицинского факультета Питсбургского университета (Пенсильвания, США) открыли способность гена, отвечающего за процессы долголетия у червей, подавлять иммунитет. О результатах исследования, способного помочь изучить аналогичные механизмы старения человеческого организма, сообщил в среду портал phys.org.

Авторы научной работы изучили генетическую взаимосвязь долголетия и сохранения здоровья на протяжении жизни на примере круглых червей Caenorhabditis elegans и сделали неожиданное открытие. В ходе лабораторных опытов ученые исключили у червей ген TCER-1, отвечавший за долголетие и возможность иметь потомство, и подвергли иммунитет особей испытаниям, которые должны были выявить факт снижения иммунитета без "гена долголетия". Это подтвердило бы версию о том, что у данного вида червей, как и у многих других видов животных, "гены долголетия" повышают устойчивость организма к стрессорам, в числе которых - инфекции.

"Гены долголетия у многих животных повышают устойчивость к таким стрессорам как инфекция, поэтому исследователи ожидали, что удаление TCER-1 сделает червей менее устойчивыми. К своему удивлению ученые столкнулись с противоположным результатом: инфицированные бактериями, подвергшиеся воздействию радиации, повреждающей ДНК, и высокой температуры, черви без TCER-1 жили намного дольше, чем обычные черви. Они также отличались более высокими показателями подвижности, сохранявшимися с возрастом, и были менее склонны к скоплению белков, которое вызывает нейродегенеративные заболевания у человека. Повышение уровней TCER-1 сверх нормы, напротив, подавляло иммунную защиту животного", - говорится в статье.

Свое воздействие на организм ген сохранял до тех пор, пока черви сохраняли способность откладывать яйца. Авторы исследования повторили эксперимент несколько раз и пришли к выводу, что TCER-1 фактически подавлял иммунную резистентность организма. В исследовании также приняли участие специалисты детской больницы Медицинского центра Питсбургского университета (UPMC Children's Hospital). Ученые считают открытие важным шагом в изучении закономерностей процессов старения у людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.