Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики

СКОЛКОВО, 17 июля. /ТАСС/. Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.

"Сегодня АЭС не умирают. Потому что есть проблема глобального изменения климата. Атомная генерация имеет нулевой углеродный след, и это полностью развернуло ситуацию в мире к атомной генерации. И атомные электростанции и гидроэлектростанции будут иметь долю и через 10 лет и через 20 лет и через 50 лет", - сказал он в ходе лекции "Возобновляемая энергетика в России: создание технологического кластера".

Чубайс отметил, что "в атомной генерации мы стоим перед гигантским прорывом, называющимся термоядерный синтез, и у атомной энергетики точно будущее есть". Он также напомнил, что Росатом за последние годы превратился в глобального лидера.

Во французском Кадараше семь партнеров (Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония) строят Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР). В основе ИТЭР - разработанная советскими учеными система токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция (МКС) и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовление и поставка 25 высокотехнологичных систем будущей установки.