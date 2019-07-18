Работа обсерватории на Гавайях прервана из-за протестов коренного населения

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Работа обсерватории в американском штате Гавайи прервана из-за протестов местных жителей, недовольных строительством нового телескопа на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа, который они считают священным. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, в начале недели дорога, ведущая к обсерватории, на территории которой планируется построить 30-метровый телескоп стоимостью $1,4 млрд, была закрыта для посетителей. Это было сделано для проезда специальной техники, после чего начались бы работы по строительству телескопа. Однако проезд тут же был заблокирован протестующими из числа коренного населения Гавайев, которые отказываются пускать на вершину Мауна-Кеа как строителей, так и работников обсерватории. По их мнению, строительство нового телескопа навредит священной для них горе.

В связи с этим с понедельника прервали свою работу все 13 телескопов, уже функционирующих в обсерватории. Десятки ученых по всему миру перестали получать данные с них до тех пор, пока персонал не получит беспрепятственный доступ к месту работы. Власти штата заявили о том, что в случае, если протесты продолжатся, они вынуждены будут прибегнуть к законным мерам, в том числе может быть произведен ряд задержаний.

AP отмечает, что перебои в работе обсерватории уже привели к тому, что ученые не смогли провести ряд важных наблюдений за космосом. Так, на вечер вторника было намечено изучение облаков окиси углерода в звездообразующих областях Млечного пути, однако провести его не удалось. По словам руководителя исследования Джессики Демпси, такие облака можно считать "ДНК новых звезд", в связи с чем их изучение крайне важно для науки.

Новый телескоп

Сооружение нового телескопа началось еще в октябре 2014 года, но работы вскоре пришлось прекратить из-за массовых протестов местных жителей. В течение нескольких лет продолжались судебные тяжбы относительно того, соответствуют ли планы строительства телескопа закону. В итоге в октябре 2018 года Верховный суд Гавайев разрешил сооружение данного объекта. Местные активисты и лидеры общин коренных гавайцев заявили тогда, что шокированы этим решением. В июне этого года власти Гавайев разрешили продолжить строительство 30-метрового телескопа.

Телескоп на Гавайях на высоте 4050 метров над уровнем моря будет установлен при участии США, Китая, Японии, Канады и Индии. Он будет представлять собой зеркальную систему общей площадью 655 кв. метров, собранную из 492 сегментов по 1,4 м каждый. Это будет один из трех крупнейших наземных телескопов, которые планируется ввести в строй к 2020 году. Этот астрономический инструмент позволит вести наблюдения как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, собирая в девять раз больше световой информации, чем крупнейшие из современных телескопов. По мнению экспертов, это предоставит ученым невиданные ранее возможности для изучения космических объектов.

Мауна-Кеа, что по-гавайски означает "белая гора", является спящим вулканом. Его высота составляет 4205 метров. В гавайской мифологии гора считается священной. Ранее на нее могли восходить лишь вожди племен. Всего на Мауна-Кеа расположены 13 телескопов.