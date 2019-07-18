В Швейцарии сконструировали беспилотник, напоминающий летающую кастрюлю

ЖЕНЕВА, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты федерального технического университета Лозанны (EPFL) сконструировали двухмоторный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный преодолевать в два раза большее расстояние, чем обычные модели. Эксперты полагают, что он может найти применение при обследовании труднодоступных объектов промышленной инфраструктуры, расположенных, в частности, в туннелях.

Как отмечает EPFL на своем сайте, "главным недостатком маленьких беспилотников является их ограниченное время полета, что обусловлено большим весом их элементов питания и относительно неэффективными винтами". Поэтому при выполнении продолжительных по времени миссий аккумуляторы аппарата требуют регулярно подзарядки или замены. Хотя инженеры в мире много работают над конструкцией БПЛА, кардинально решить эту проблему пока не удавалось.

Специалисты стартапа Flybotix, разработавшего новую модель беспилотника в EPFL, основное внимание уделили силовой установке, которую они создали по типу аналогичной системы вертолета. Два расположенных один над другим пропеллера помещены в корпус наподобие полого цилиндра. Благодаря новаторскому механизму стабилизации, аппарат приобрел "аэродинамические качества вертолета и механическую стабильность мультикоптера", констатирует EPFL.

Время полета беспилотника пропорционально его размеру: чем меньше машина, тем короче полет, поясняют инженеры. Мультикоптеры отличаются высокой стабильностью в полете и легки в управлении. Однако, чем квадрокоптер меньше, тем ниже эффективность пропеллеров. К тому же возможности их аккумуляторов ограничены. Стремясь решить проблему энергопитания, конструкторы сократили число пропеллеров до двух, и таким образом новой модели требуется в два раза меньше энергии, чем мультикоптеру аналогичного размера. А для того, чтобы БПЛА сохранял стабильность во время полета, два пропеллера, вращающихся в разных направлениях, закреплены в центре кольца диаметром 30 см, с широкими краями. Внешне аппарат напоминает летающую кастрюлю.

Одним из технических новшеств стал стабилизирующий механизм. Вертолеты используют сложную систему трансмиссии, которая дает возможность пилотам контролировать движение лопастей и поддерживать высоту. Однако, эта система громоздка и требует значительных усилий по техническому обслуживанию, поясняют в EPFL. Лозаннские конструкторы разработали алгоритм движения двух винтов, позволяющий решить эту проблему. Поэтому аппаратом можно управлять так же легко, как мультикоптером - посредством обычной дистанционной системы.

Поскольку корпус беспилотника покрыт упругим пеноматериалом, машина не получает повреждений при касании препятствий. Он от них "отскакивает", продолжая полет. Одной из возможных сфер применения новинки, по мнению инженеров, может стать видеоконтроль за состоянием труднодоступных промышленных объектов в условиях опасной для человека внешней среды.