Из-за изменения климата России предрекли затяжные волны жары и дождей

ТАСС, 18 июля. Долгие волны жары и осадков являются следствием изменения климата, их вероятность в России ближайшем будущем увеличивается. Об этом сообщил ТАСС в четверг замдиректора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук Владимир Семёнов.

"Такие периоды, как аномальная жара 2010 года, будут случаться чаще в ближайшее время. Такие экстремальные явления редки и случаются раз в десять лет, а то и реже. Возможно, то, что мы наблюдаем сейчас, в том числе затяжные дожди - это уже некое проявление тенденции, связанной с глобальным потеплением", - сказал Семёнов.

Ученый отметил, что предсказать появление волн жары или других аномалий можно в лучшем случае за две недели.

"Можно делать какие-то статистические прогнозы, что увеличивается вероятность формирования аномальной жары с заблаговременностью два-три месяца, но это будет очень слабый прогноз. Все сезонные прогнозы имеют оправдываемость чуть более 50%, это как монетку кидать", - добавил собеседник агентства.