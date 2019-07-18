Экспедиция РГО обнаружила в Финском заливе до 10 затонувших объектов, возможно - кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Экспедиция Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) обнаружила при обследовании морского дна в районе внешних островов Финского залива около десяти объектов, которые могут оказаться затонувшими судами и кораблями периода XVIII - XX веков. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Центра Сергей Фокин.

"Мы продолжаем создание единой карты затонувших объектов, начали от острова Гогланд в Восточной Балтике и соседних островов. Есть несколько аномалий, которые еще предстоит подтвердить или опровергнуть методом водолазного обследования. Сейчас мы около 10 объектов обнаружили или подтвердили известные по архивным данным, в том числе были проверены данные разведок прошлых сезонов. Среди этих аномалий, предположительно, - пара объектов времен Великой Отечественной и торговые суда XVIII-XIX века", - сказал Фокин.

Намечен еще ряд предварительных точек, но, отметил Фокин, пока рано с уверенностью говорить, что эти объекты являются именно затонувшими кораблями и судами. Необходимо совершить погружения водолазов или специального робота. Если на местах подтвердятся интересные объекты, их обследование будет запланировано на последующие сезоны.

В экспедиции специалистам РГО помогают 15 юных выпускников образовательной программы "Океанавтика", запущенной совместно Центром подводных исследований и Всероссийским детским центром "Орленок".