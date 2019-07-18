Умер идеолог "водородной энергетики" профессор Сигфуссон

ТАСС, 18 июля. Исландский профессор, идеолог "водородной энергетики", получивший благодарственную грамоту президента РФ, Торстейнн Инги Сигфуссон, умер в возрасте 65 лет. Об этом в четверг сообщает Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия".

"Ушел из жизни лауреат международной энергетической премии "Глобальная энергия" 2007 года Торстейнн Инги Сигфуссон. Печальные новости о его кончине сообщила сегодня жена профессора, Бергтора Карен Кетилсдоттир. По ее сообщению, ученый умер рано утром 15 июля, во сне", - сообщили в ассоциации.

Исландский профессор, инженер и исследователь Сигфуссон был известен во всем мире благодаря своей работе по использованию низкотемпературных геотермальных ресурсов для производства электрической и тепловой энергии, разработке эффективной технологии получения водородного топлива и созданию программы по переходу своей страны на водородную энергетику.

"Профессор неоднократно приезжал в Россию для выступления на ключевых форумах страны, передачи своего опыта нашим молодым энергетикам посредством лекций, мастер-классов и участию в научно-практических симпозиумах. В 2018 году "за большой вклад в развитие международного научного сотрудничества" ученый получил благодарственную грамоту от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении ассоциации.