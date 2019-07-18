Еврокомиссия не имеет информации о каких-либо "внешних воздействиях" на систему Galileo

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не располагает информацией о каких-либо "внешних воздействиях" на европейскую навигационную спутниковая систему GNSS Galileo, которые привели к прекращению ее работы почти на неделю. Об этом заявила в четверг представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"У нас нет никакой информации о возможных внешних воздействиях, например о кибернетических атаках на систему Galileo, однако я могу сказать, что создана группа, которая займется изучением причин сбоя в работе. Возникшие сбои в системе были связаны с работой наземных служб, а не со спутниковым сегментом. Gаlileo в настоящее время работает в пилотном режиме, поэтому подобные технические сбои пока возможны", - отметила представитель ЕК.

11 июля спутниковая система навигации Galileo дала сбой. Пользователи стали жаловаться на неполадки в системе координат. При этом сбой в работе GNSS Galileo не затронул поисково-спасательную службу (SAR), которая используется для определения местонахождения и помощи оказавшимся в бедственном положении людям.

В четверг Европейский сервисный центр Galileo сообщил, что работа основных сервисов системы восстановлена, однако пока возможны отдельные отклонения. Ранее центр сообщал, что сбой в работе навигационной системы связан с проблемами в находящемся в Италии центром точного времени Galileo.

Система Galileo стоимостью около €10 млрд была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.