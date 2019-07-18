Найденные в Пензенской области кости оказались останками мужчины, жившего 3 тыс. лет назад

ПЕНЗА, 18 июля. /ТАСС/. Хорошо сохранившиеся останки мужчины, жившего около 3 тыс. лет назад, обнаружили на территории Мокшанского района Пензенской области, сообщил ТАСС заведующий антропологической лабораторией кафедры анатомии человека мединститута Пензенского государственного университета Дмитрий Иконников. Возраст останков был установлен в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

"С большой долей вероятности, это был мужчина в возрасте от 18 до 35 лет - на возраст указывает степень сточенности зубов. Судя по массивному костяку [скелета] и рельефу в местах прикрепления связок и мышц, он, скорее всего, испытывал при жизни серьезные физические нагрузки", - отметил собеседник агентства.

Случайная находка

Останки обнаружил в июне житель Мокшанского района, который вел земляные работы на своем участке. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы, СУ СК РФ по Пензенской области организовало доследственную проверку.

"Останки находились на глубине всего 50-60 см. Это был череп с сохранившимися зубами, многочисленные кости, ребра. При визуальном осмотре повреждений на костях обнаружено не было, но следователей интересовал также и возраст останков. Было понятно, что захоронение старое, но важно было определить насколько, потому что изначально были предположения, что ему несколько десятков лет", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Для решения этого вопроса пензенские следователи впервые в своей практике обратились в Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН в Новосибирске, который обладает установкой для проведения ускорительной масс-спектрометрии. Как сообщается на сайте института, это единственная в России подобная установка, которая позволяет "извлечь" из исследуемых образцов отдельные атомы и подсчитать изотопы - результаты этих исследований используются в геологии, археологии, биологии и других науках, в том числе для датировки объекта исследования.

"Криминалист доставил в Новосибирск извлеченные из земли останки - череп, зуб, лучевую кость, ребро. Ученые установили, что им около 3 тыс. лет. Например, по данным масс-спектрометрии возраст черепа составлял 3426 лет плюс-минус 56 лет, возраст ребра - 3465 лет плюс-минус 82 года, возраст зуба - 3188 лет плюс-минус 59 лет", - отметила собеседница агентства.

После возвращения в Пензу останки были переданы в антропологическую лабораторию кафедры анатомии человека мединститута ПГУ.

Исследование останков

Заведующий лабораторией Дмитрий Иконников отметил неплохую степень сохранности костей, пролежавших в земле больше 3 тыс. лет. Однако у ученых пока нет ответа на вопрос: как останки оказались всего в полуметре от поверхности земли.

"У представителей срубной культурно-исторической общности были широко распространены подкурганные захоронения. Может быть, этот курган в свое время раскопали или его размыло, или во время стройки была скальпирована почва - вариантов, почему останки лежали на небольшой глубине, очень много", - сказал Иконников.

Он добавил, что столь древние останки встречаются на территории региона сравнительно редко. "В нашей коллекции есть всего два черепа эпохи срубной культуры", - пояснил собеседник агентства.

В ближайшее время ученым предстоит очистить останки, склеить фрагменты костей и измерить скелет. Специалисты по биологической анатомии изучат его на следы возможных патологических изменений, которые могли быть у древнего человека.