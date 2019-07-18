Академии наук России и Белоруссии расширят сотрудничество по основным направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук (НАН) Белоруссии подписали рамочное соглашение, которое позволит ученым двух стран расширить и активизировать сотрудничество в области высоких технологий, космосе и по ряду других направлений. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве на VI Форуме регионов России и Белоруссии подписали президент РАН Александр Сергеев и глава президиума НАН Белоруссии Владимир Гусаков.

"[Необходимость нового соглашения] вызвана тем, что две академии сейчас в своих странах находятся с разными статусами. РАН, согласно реформе 2013 года, была, например, лишена контроля над своими институтами. НАН Белоруссии - у них структура академии другая. У нее полномочия по управлению научными институтами остаются. Таким образом, мы должны были определить в этих новых условиях, как мы должны выстраивать сотрудничество", - сказал Сергеев.

Он добавил, что межакадемическое сотрудничество должно быть драйвером новых научных, научно-технологических проектов. По словам Сергеева, ученые двух стран обсуждают новые крупные научные проекты, например строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая пройдет от Белоруссии к Европе и в другую сторону - на Дальний Восток.

"Этот проект мог бы стать двигателем нашего пространственного развития, всей экономики. И мы со стороны нашей академии сейчас задаем вопрос о том, чтобы обсуждение этого проекта с научной точки зрения шло с учетом всех наук, не только технических, но и экономики, "социалки" и политических аспектов, чтобы это вошло в повестку дня работы наших правительств. И, я надеюсь, что уже есть проект этого поручения ", - сказал он.

Высокоточная система зондирования Земли

Кроме того, в рамках нового соглашения ученые РАН и НАН Белоруссии намерены активизировать работу по союзным космическим проектам. В частности, речь идет о создании системы зондирования Земли с высоким разрешением, работающей в любых погодных условиях.

"Мы хотим, чтобы у наших стран была возможность иметь изображения территорий с разрешением до полуметра. Чтобы картинка менялась раз в час и в любую погоду. То есть, помимо оптических средств, нам необходимо добавить на спутник еще радары. И сейчас есть соответствующие очень неплохие компетенции в Белоруссии в этой области, предприятия, которые готовы включиться в эту программу", - пояснил глава РАН.

Форум регионов России и Белоруссии проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания. Нынешний форум является шестым по счету. В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России.