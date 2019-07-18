Израильские археологи обнаружили близ Иерусалима крупнейшее доисторическое поселение

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Израильские археологи обнаружили в окрестностях Иерусалима крупнейшее на территории еврейского государства доисторическое поселение, относящееся к эпохе неолита. Об этом сообщило Управление древностей еврейского государства.

"Около Иерусалима обнаружено огромное доисторическое поселение, относящееся к эпохе неолита, - самое большое в Израиле и одно из крупнейших в мире. Возраст находки оценивается в 9 тысяч лет. Поселение было найдено в ходе масштабных раскопок, которые Управление древностей проводило в рамках подготовки работ по расширению шоссе номер 1 (соединяет Иерусалим с Тель-Аивом - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном ведомством коммюнике.

"Впервые в Израиле обнаружено такое крупное поселение периода неолита. На этом месте 9 тысяч лет назад жили порядка двух-трех тысяч человек, что позволяет сравнивать его по масштабам с современным городом", - отметил руководитель раскопок Джейкоб Варди, чьи слова приводит Управление древностей.

Археологи нашли в ходе раскопок на этом месте "остатки крупных строений с помещениями, которые использовались для проживания, а также общественные и культовые сооружения" и "тысячи наконечников стрел, ювелирных изделий и статуэток", говорится в пресс-релизе. Между зданиями были проложены улицы, соединенные переулками, что "свидетельствует о высоком уровне городского планирования", добавили в ведомстве.

"Обнаружение этого крупного поселения привлекло огромное внимание в научном мире. Оно меняет представление о том, что происходило в этом районе в период неолита. Ранее считалось, что Иудея тогда был пустынна, а поселения такого типа существовали только на противоположном берегу реки Иордан (в современной Иордании - прим. ТАСС) и на севере Леванта (современные Ливан и Сирия - прим. ТАСС)", - отметили в Управлении древностей. "Раскопки проводятся в 5 км к западу от Иерусалима на берегу ручья Сорек, неподалеку от плодородной долины. Оптимальные условия для жизни привели к тому, что древние люди начали селиться в этом месте порядка 20 тысяч лет назад", - указали ученые.

Ранее эксперты из Тель-Авивского университета пришли к выводу, что в нескольких десятках километров на восток от места нынешних раскопок, в районе Мертвого моря, около 11 тыс. лет назад началась неолитическая революция - люди начали жить в больших деревнях домах, возделывать землю и выращивать скот. Неолитизация, как полагают археологи, происходила независимо в 7-8 регионах в разное время. Самым ранним центром неолитической революции, по мнению специалистов, считается Ближний Восток, где одомашнивание растений и животных началось, как считается, не позднее 10 тыс. лет назад.