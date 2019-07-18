Российские ученые создали прибор для предотвращения аварий на объектах ЖКХ и нефтепроводах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) совместно с коллегами разработали прибор, который может определять деформации и степень износа труб, в том числе находящихся под землей. Разработка позволит предотвращать аварии на объектах ЖКХ, нефтепроводах и так далее, сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Ученые Уральского федерального университета в сотрудничестве с научно-производственной компанией "D-TEST Оптические измерительные системы" создали технологию предотвращения аварий в ЖКХ, на нефтепроводах и атомных станциях <...> Работы проводятся в рамках компетенций создаваемого тремя российскими регионами - Свердловской, Челябинской и Курганской областями - межрегионального Уральского научно-образовательного центра "Передовые промышленные технологии", - говорится в сообщении.

Разработанный прибор оснащен вращающимся лазерным сканером в форме глаза. Он вставляется в трубу и передвигается внутри нее. Изображение с камеры, встроенной в прибор, передается на экран компьютера.

"Благодаря этому, во-первых, снижается риск коммунальных аварий, а во-вторых, если в ходе мониторинга выясняется, что труба еще вполне надежна и ее не нужно выкапывать и менять, экономятся значительные средства подрядных организаций, а значит, и жильцов", - сказал один из разработчиков устройства Сергей Пестерев, слова которого приводятся в сообщении.

Подобные технологии "электронного глаза", созданные специалистами УрФУ, применяются также в оборонно-промышленном комплексе, атомной, нефтегазовой, химической промышленности, на железнодорожном и авиационном транспорте, поддерживая национальную безопасность.