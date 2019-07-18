Ученые нашли новый способ измерения глубины промерзания почвы с помощью спутника

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа ученых из Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), Института водных и экологических проблем СО РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) предложила более дешевый и точный способ определения глубины промерзания почвы по данным со спутника. В дальнейшем его можно будет использовать для исследований, связанных с изменением климата, в труднодоступных регионах, сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Группа ученых из ИКИ РАН, Института водных и экологических проблем СО РАН и МФТИ предложила способ определения глубины промерзания почвы по данным спутниковой микроволновой радиометрии <...> Предложенный метод имеет ряд преимуществ. Среди них получение данных с обширных площадей, большая частота наблюдений в высоких широтах, независимость сбора данных от солнечной освещенности и атмосферных условий, чувствительность к подповерхностным процессам, а также относительная дешевизна", - говорится в сообщении.

Вечная мерзлота, морские льды, снежные и ледяные покровы, континентальные ледниковые щиты, горные ледники и системы ледяных облаков являются ключевыми компонентами криосферы Земли. Научное исследование криосферы имеет большое значение для решения задач, связанных с изменением климата, региональными водными ресурсами, деградацией вечной мерзлоты и изменением уровня моря. Однако регионы с компонентами криосферы, как правило, характеризуются суровыми климатическими условиями, большой протяженностью и труднодоступностью.

Спутниковая микроволновая радиометрия является наиболее оптимальным методом дистанционного зондирования, который позволяет исследовать недоступные или даже ранее неизвестные места нашей планеты.

"Мы проверили точность метода на примере Кулундинской равнины - обширной степи южной части Западной Сибири. Для этого потребовалось провести сравнительный анализ данных спутниковой микроволновой радиометрии, реальных параметров почвы и климатических характеристик, полученных на метеостанциях", - сказал доцент кафедры космической физики МФТИ и старший научный сотрудник ИКИ РАН Василий Тихонов.

Оказалось, что одинаковые значения данных со спутника могут соответствовать разной глубине промерзания почвы. Ученые приняли это в расчет и доработали метод. Проведенные затем повторные исследования показали высокую точность определения значений глубины промерзания почвы по спутниковым данным.