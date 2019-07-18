В Крыму нашли античный склеп с останками древних конников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением был обнаружен учеными при раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда "Археология".

"С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей", - приводятся в сообщении слова начальника экспедиции, археолога Павла Гецко.

В сообщении говорится, что склеп представляет из себя каменное монументальное сооружение, в котором в I веке нашей эры обычно хоронили представителей военной знати Боспорского царства.

В склепе было погребено порядка 12 человек.

Расчистка захоронения продолжается. Предполагается, что после снятия зачищенных костяков, на дне склепа будут найдены основные предметы погребального инвентаря усопших.