Ученые создадут 3D-модель древней береговой линии Херсонеса и Гераклейского полуострова

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Института востоковедения РАН совместно с Севастопольским государственным университетом и Государственным музеем-заповедником "Херсонес Таврический" занимаются исследованием береговой линии Херсонеса и Гераклейского полуострова, до конца года будет создана 3D-модель расположения береговой линии, которая существовала 2 тыс. лет назад. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Ранее сообщалось, что за 2,5 тыс. лет большая часть античного города Херсонес Таврический, основанного на том месте, где позднее появился Севастополь, ушла под воду из-за того, что со временем изменился рельеф береговой линии и море "наступает" на сушу. Сейчас руины города находятся на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".

"Мы сейчас занимаемся изучением древней береговой линии. Нам нужно понять, как выглядела суша 2 тыс. лет назад, по итогам исследований будет создана 3D-модель и карта береговой линии Херсонеса и Гераклейского полуострова", - рассказал Лебединский.

Он пояснил, что основной целью исследования является определение изменений в очертании береговой линии. "Известно, что с середины первого тысячелетия до нашей эры уровень Черного моря поднялся не менее чем на четыре, а скорее всего на 5-6 м. Мы сейчас проводим исследование по уточнению этих данных, насколько поднялся уровень моря, чем это обусловлено и как изменилось очертание береговой линии Херсонеса и Гераклейского полуострова", - сказал он.

В ходе исследований изучается динамика абразии, выявление древней береговой линии и ее реконструкция по картографическим данным. Для этого используются результаты полевых исследований прошлых лет, данные расчетов и реконструкций клеров земледельческой округи. Работы планируется завершить до конца года, в исследованиях задействованы ученые РАН, сотрудники, магистранты и студенты Севастопольского государственного университета.

Совместная подводно-археологическая работа Института востоковедения РАН и Севастопольского госуниверситета проводится в акватории Крымского полуострова при поддержке Экспедиционного центра Минобороны РФ и Севастопольского городского отделения Российского географического общества.

О Херсонесе

Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище античного Херсонеса и хора - земельные наделы в его предместье, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.