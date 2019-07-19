Ученые ДВФУ получили грант на изучение технологий эффективного земледелия в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на изучение технологии применения биоугля в земледелии для внедрения в сельское хозяйство на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ДВФУ.

"Почвоведы из Школы естественных наук ДВФУ уже несколько лет изучают свойства биоугля <…> В этом году грант РФФИ выиграла исследовательская заявка на стыке науки и бизнеса "Перспективы использования биоугля как низкоуглеродной технологии". Работа рассчитана на три года. Финансирование составит 3,5 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

Первые эксперименты с биоуглем (пористым веществом, которое получают при сжигании различных видов отходов в бескислородных условиях) ученые начали проводить в 2018 году на территории Приморской овощной опытной станции в селе Суражевка. В почву, удобренную биоуглем, они посадили капусту. Урожай превысил обычные показатели на 15 %. Было установлено, что вещество повышает урожайность почвы, выводит лишнюю влагу, снижает потерю полезных минералов.

Результаты первых экспериментов ученые представили на Восточном экономическом форуме, а также на российско-китайском форуме высоких технологий в Харбине (КНР).

Теперь задача почвоведов подтвердить полученные результаты предыдущих экспериментов, а также доказать рентабельность технологии на практике. "Мы проанализируем, в каком количестве и как часто нужно вносить биоуголь в почву, получим реальные данные об эмиссии парниковых газов из почвы, узнаем, в каких случаях почве нужен дополнительный дренаж, а также проведем расчет экономической эффективности этой технологии для ее реального внедрения", - приводятся в сообщении слова заведующей кафедры почвоведения ШЕН ДВФУ Ольги Нестеровой.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создан указом президента РФ в 1992 году по инициативе крупнейших ученых страны. Основная цель работы Фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе.