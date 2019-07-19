Россия и Китай подписали в Москве дорожную карту научного сотрудничества

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ученые России и Китая будут проводить совместные морские экспедиции и исследования в различных областях науки, руководители академий наук двух стран подписали в пятницу в Москве дорожную карту сотрудничества сфере науки и технологий.

Подписи под документом поставили президент РАН Александр Сергеев и президент Китайской Академии наук Бай Чуньли.

Направления сотрудничества РАН и КАН

Делегация руководителей РАН в марте посетила научные центры и институты Китайской академии наук. Ученые двух стран договорились о проведении совместных глубоководных исследований, развитии взаимодействия по сверхмощным лазерам, изучению мозга, исследованию Арктики и Антарктики. В апреле Институт океанологии РАН и Национальная лаборатория по морской науке и технике в Циндао (Китай) подписали соглашение о создании китайско-российского арктического научно-исследовательского центра, на базе которого ученые двух стран будут проводить совместные исследования в Арктике.

Ученые России и Китая договорились вместе проводить эксперименты и изучать Арктику для того, чтобы прогнозировать ледовые условия на трассе Северного морского пути и разрабатывать рекомендации по обеспечению экологически сбалансированного развития Арктических территорий.

Как сообщал ранее президент РАН Александр Сергеев, Китай также заинтересован в участии в проекте мегасайенс NICA, в рамках которого планируется построить коллайдер в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна).

NICA - это один из мегасайенс проектов, реализуемых в рамках нацпроекта "Наука". В его рамках на базе ОИЯИ будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Строительство комплекса было начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.

ОИЯИ создан для объединения научного и материального потенциала государств - членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. На правительственном уровне заключены соглашения о сотрудничестве института с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и ЮАР. Высший руководящий орган института - комитет полномочных представителей всех стран-участниц. Научную политику ОИЯИ вырабатывает международный ученый совет.