Ученые назвали сроки выпуска первого пищевого 3D-принтера для функционального питания в РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) намерены выпустить первый отечественный 3D-принтер, который сможет печатать блюда для лечебного, спортивного и детского питания, в 2020 году. Ожидается, что приготовленные на нем блюда будут на 40% дешевле диетического питания, приготовленного шеф-поваром, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"3D-принтер, который может печатать функциональные блюда, мы планируем выпустить в 2020 году. Сначала это будет экспериментальный образец, а уже масштабировать его мы сможем к концу 2020 - началу 2021 года. <…> Печатать мы будем различные функциональные ингредиенты, которые будут в полужидком состоянии. Как, например, космическое питание (супы, салаты, горячее), которое не имеет форму твердого продукта, но при этом сохраняет все пищевкусовые качества, весь нутрибиомный баланс и микроэлементы", - приводятся в сообщении слова ректора МГУПП Михаила Балыхина.

В настоящее время в МГУПП уже создан пищевой 3D-принтер, однако он может печатать только кондитерские изделия. Цель создания нового принтера - не просто обеспечить людей едой, а позволить им придерживаться сбалансированного функционального питания, например, лечебного, спортивного, а также выпускать детское питание. В таком рационе крайне важен аминокислотный баланс, калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

По словам Балыхина, разработка будет полезна людям, которым необходимо соблюдать диету и нет возможности постоянно пользоваться услугами диетологов и нутрициологов.

"Мы предполагаем, что блюда, приготовленные с помощью 3D-принтера, будут на 40% дешевле диетического питания, приготовленного шеф-поваром. Шеф-повара, которые готовы разрабатывать блюда и заниматься приготовление продуктов функционального назначения - это не обычные повара классических ресторанов. Это особые диетологи, имеющие, как правило, медицинское образование, и эти шеф-повара очень дорогие", - добавил ректор.

По его словам, после того, как 3D-принтер для функционального питания будет создан, его планируется модифицировать и сделать доступным для любой семьи. Так, чтобы он продавался по цене хорошей качественной микроволновой печи - до 50 тысяч рублей. Кроме того, если сейчас размер 3D-принтера - до одного метра, то, при серийном производстве планируется сделать его более компактным для размещения на обычной кухне.

Smart-рецепты для принтера

По словам Балыхина, по сравнению с другими видами 3D-принтеров при создании пищевого принтера нужно учитывать разные температурные режимы и режимы хранения сырья. Например, печать пластиком не требует моментального охлаждения. При печати пищевой продукции подача сырья должна происходить под давлением и при высокой температуре. И для того, чтобы не допускать растекания, необходимо его замораживать.

Для решения этих задач ученые МГУПП разработали уникальный экструдер (сопло, через которое выходит сырье) барабанного револьверного типа, который при разной температуре сможет подать нужное сырье.

"Нынешние принтеры устроены как обычные цветные струйные принтеры. Отдельный лоток с одной краской, отдельно с другой. У нас принципиально другая методика. Мы сделали один уникальный экструдер револьверного типа. Внутри него находится барабан, в который подается разное сырье - это позволяет ускорить процесс производства и использовать меньше деталей. В этом тоже наша инновация - использование одного мощного барабанного экструдера, в который под разное давление, под разной температурой подается различное сырье", - сказал ректор вуза.

Кроме того, немаловажной частью разработки, по словам Балыхина, является система умных рецептов. Сотрудники университета сейчас создают базу smart-рецептов, оцифровывают разные функциональные продукты, которые принтер будет использовать в качестве инструкции, чтобы в точности печатать форму, соблюдать ингредиентную базу и так далее.

Отечественная разработка

Еще одна особенность разрабатываемых в МГУПП 3D-принтеров - это 99-процентное оснащение российскими комплектующими, включая металлический остов, плату и программное обеспечение. Например, программный модуль был разработан сотрудниками Технопарка МГУПП. Кроме того, принтеры вуза имеют большую по сравнению с налогами площадь печати.

"Система разработки 3D-принтеров от МГУПП позволяет делать его любых размеров и под любые задачи. Также полностью отлажен режим кастоматизации - мы можем создавать индивидуальные проекты, при этом не запуская процесс серийного производства. 3D принтер, разработанный нашими специалистами, может печатать пластиком, полиуретаном, а также "пищевкой". Наша разработка может выпускать и формы, и готовую продукцию. И все это в режиме кастомного производства", - пояснил ректор.

Уже сейчас вуз имеет заказы от компаний, которые занимаются упаковкой и промышленным дизайном. Например, поставляет им 3D-принтеры, с помощью которых эти предприятия делают промышленные образцы и практически используют их для производства моделей и форм. В МГУПП рассчитывают, что новый пищевой 3D-принтер заинтересует компании, занимающиеся реализацией органических продуктов, которым интересно было бы приобрести продукты функционального назначения.