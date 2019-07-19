Студенты университета ИТМО завоевали серебро на RoboCup-2019

"В Петербург из Сиднея вернулись юные робототехники из Университета ИТМО, участвовавшие в крупнейших в мире робототехнических соревнованиях - RoboCup-2019. Команда стала серебряным призером турнира с роботом ELSA, умеющим играть на флейте. Несмотря на высокую конкуренцию, российская команда заняла второе место в номинации OnStage Advanced юношеской лиги соревнований", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в вузе, это лучший результат россиян в юношеской лиге крупнейших робототехнических соревнований планеты. Помимо этого, сборная Университета ИТМО вместе с коллегами из Китая и Мексики, победила в соревновании объединенных команд - RoboCup SuperTeam Challenge.

Лабораторию молодежной робототехники Университета ИТМО в Австралии представили учащиеся физико-математического лицея № 239 и первокурсники вуза. Они показали робота-гуманоида ELSA, умеющего не просто играть на флейте, но также импровизировать. За счет специального алгоритма робот распознает аккорды и может строить на их основе музыкальные темы в нужной тональности.

"К финалу в Австралии мы постарались сделать ELSA максимально надежной: все механизмы должны были работать быстро и без нареканий. Мы перепаяли всю электронику и усовершенствовали механизмы рук флейтистки, также сделали ее более музыкальной. В итоге ее импровизация стала гораздо лучше восприниматься на слух", - приводит пресс-служба университета слова тренера команды ИТМО Игоря Лосицкого.

Всего в RoboCup-2019 участвовало 11 команд из России. Во взрослой лиге в соревнованиях роботов-футболистов первое место заняла команда МФТИ.