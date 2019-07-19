Ученые РФ и Канады открыли 2 новых вида микроорганизма - потомков древних хищных растений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Группа ученых из РФ и Канады обнаружили два новых вида микроорганизмов, которые одновременно являются потомками древних хищных растений и родственны красным водорослям - своей практически полной противоположности. Это открытие кардинально меняет понимание об эволюции не только красных водорослей, но и растений, сообщила в пятницу пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), при поддержке которого выполнено исследование.

"Ученые РФ совместно с канадскими коллегами обнаружили два новых вида микроорганизмов. Исследования показали, что они - потомки древних фотосинтезирующих хищников <...> - подвижных плотоядных растений. И вместе с тем эти организмы родственны красным водорослям, своей практически полной противоположности", - говорится в сообщении.

Так, у красных водорослей нет органов движения вроде жгутиков, обмен веществ снижен, а генного материала мало. И ученые на первый взгляд решили, что у нового типа Rhodelphidia - подвижных нефотосинтезирующих хищников - нет с ними ничего общего. Но исследование генетического материала двух его представителей, впервые обнаруженных российскими и канадскими учеными, показало обратное.

В ходе генетического анализа выяснилось, что несмотря на ряд существенных отличий, от общего далекого предка обеим группам достались белки, участвующие в процессах фотосинтеза. В частности, у предков Rhodelphidia были активные пластиды - характерные для растений клетки, которые отвечают в том числе и за фотосинтез. Однако они исчезли в процессе эволюции. Ученые считают, что это происходило постепенно, и какой-то период древние организмы выживали за счет сразу двух жизненных стратегий - хищничества и фотосинтеза.

Главный научный сотрудник лаборатории микробиологии Института биологии внутренних вод им. Папанина Российской академии наук (РАН) Денис Тихоненков пояснил, что обнаруженное родство между такими разными организмами кардинально меняет понимание об эволюции красных водорослей и растений вообще. Так, ранее считалось, что у представителей этих групп не было смешанного (миксотрофного) питания и они сразу перешли на фотосинтез.

"Но обнаруженные нами два вида Rhodelphidia - живое подтверждение неправильности этого утверждения. Иными словами, в ранней эволюции растений и водорослей существовала ключевая промежуточная миксотрофная фаза, похожая на обнаруженных нами простейших, которые существовали по крайней мере до того момента, как древняя пластида стала надежным источником энергии и питательных веществ", - цитирует ученого пресс-служба РНФ.