Археолог ожидает, что нынешний сезон раскопок на кургане Туннуг в Туве будет самым сложным

ЭКСПЕДИЦИЯ "ТУННУГ" /Тува/, 20 июля. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Первый год раскопок на скифском кургане Туннуг в Туве будет самым сложным - у ученых пока нет четкого представления об архитектуре этого памятника, что объективно замедляет ход полевых работ. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, научный руководитель комплексной археолого-географической экспедиции "Туннуг" Тимур Садыков.

В этом году работы впервые проходят непосредственно на кургане, нынешний сезон начался в мае и завершится в конце августа. За это время ученым и волонтерам Русского географического общества (РГО) предстоит раскопать около одной восьмой части кургана, диаметр которого превышает 100 метров. Завершить полевые исследования на Туннуге планируется в 2022 году.

"Основное тело кургана Туннуг состоит из глины и деревянных конструкций. Для Тувы это удивительная история, поскольку здесь курганы сложены из камня либо из грунта. Сейчас у нас есть понимание, что под Туннугом есть слой вечной мерзлоты - такого же, как и глина, идеального консерванта. Но при этом мы, конечно, сейчас не можем сказать, затрагивает ли мерзлота погребения. Поскольку мы не до конца понимаем архитектуру памятника, раскопки в 2019 году продвигаются достаточно медленно - нам нужно понять, на какие аспекты обращать внимание", - сказал Садыков.

Из 16 секторов, на которые поделен курган, в нынешнем сезоне планируется завершить работы только на двух, в восточной части, напомнил ученый. "Кроме того, скорость работ сильно сдерживает дождливая погода. Однако, если мы будем работать в том же темпе, который выдерживаем сейчас, за следующие три года мы можем закончить раскопки. В будущем году на Туннуге будет раскопано не менее трети площади основной насыпи, поскольку тогда мы уже будем понимать его строение", - отметил археолог.

Отвечая на вопрос, почему раскопки 2019 года начались именно с восточных участков кургана, Садыков отметил, что они менее подвержены затоплению во время весеннего паводка, и потому по окончании работ их можно будет более надежно законсервировать до следующего сезона. "В прошлом году, когда мы проводили здесь консервацию небольшой траншеи, было решено использовать доски, мешки с песком, геотекстиль. С началом работ в нынешнем году стало ясно, что такой способ многослойной консервации себя полностью оправдал - от весеннего паводка памятник совершенно не пострадал", - добавил ученый.

Царский курган на вечной мерзлоте

Курган Туннуг расположен в западной части Турано-Уюкской котловины около селений Чкаловка и Аржаан на севере Тувы. Ближайшая крупная транспортная магистраль - федеральная автодорога "Енисей", ведущая из Красноярска в Кызыл и далее на границу с Монголией в селе Хандагайты. В этой котловине, зажатой между Куртушибинским и Уюкским хребтами в отрогах Западных Саян, находится так называемая "Долина царей" со множеством скифских курганов IX - VII веков до н.э. Один из них, курган Аржан-1, был изучен в 1970-е годы экспедицией ленинградского профессора Михаила Грязнова, а курган Аржан-2, где в начале 2000-х годов было найдено более 20 кг золотых изделий в "зверином стиле", - российско-германской экспедицией Константина Чугунова, Германа Парцингера и Анатолия Наглера. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский охарактеризовал эту находку как "энциклопедию скифского искусства".

Туннуг обнаружили в 1971 году, он упоминается в монографии Грязнова "Аржан. Царский курган раннескифского времени". По предварительным данным, он относится к тому же времени, что и Аржан-1 - самый ранний исследованный скифский царский курган, созданный на рубеже IX/VIII веков до н.э. Благодаря тому, что Туннуг находится в труднодоступной болотистой местности в зоне вечной мерзлоты, он никогда не был разграблен, так что сейчас велика вероятность обнаружить под глиной и каменной насыпью нетронутые разложением останки людей и животных, а также хорошо сохранившиеся ткани и предметы из дерева и кожи.

В 2017 году совместная российско-швейцарская экспедиция провела на кургане предварительную разведку, работы вели Тимур Садыков и Егор Блохин из Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, а также Джино Каспари из Бернского университета. В 2018 году прошел первый полевой сезон с участием Русского географического общества (РГО) и при поддержке Фонда президентских грантов. В раскопках на периферии кургана приняли участие 45 специалистов, привлеченных ИИМК РАН, а также 90 добровольцев, набранных по конкурсу РГО в России, США, Канаде, Великобритании, Латвии, Индии, Эквадоре и других странах. Помимо раскопок для волонтеров подготовлена культурная программа - лекции по археологии, выступления национальных коллективов, экскурсии в Национальный музей Республики Тыва и природный парк "Ергаки" в соседнем Красноярском крае.

В мае 2019 года на Туннуге начался второй сезон раскопок, на помощь ученым за весь сезон приедут 270 волонтеров РГО в возрасте от 18 до 35 лет. Техническое обеспечение работ, в том числе жизнедеятельность лагеря и транспортировку ученых и волонтеров к месту работ на технике повышенной проходимости, организовывает Экспедиционный центр Минобороны РФ.

Что касается Долины царей в целом, известный немецкий археолог Герман Парцингер выразил мнение, что работы там хватит не на одно поколение исследователей. Скифская культура в Сибири датируется I тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории современных Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, в VIII веке до нашей эры достигнув Северного Причерноморья.

Археология в Туве: 100 лет и три года

Изучение археологических памятников республики началось во втором десятилетии прошлого века, когда она был протекторатом Российской империи. В 1916 году краевед из Томска Александр Адрианов провел первые научные раскопки в Турано-Уюкской котловине. В конце 1920-х годов, когда Тува стала отдельным государством, исследование курганов в той же котловине проводил ленинградский археолог Сергей Теплоухов. Поступившие в Государственный Эрмитаж материалы его раскопок в Тувинской Народной Республике (ТНР) составляют основу постоянной экспозиции музея по археологии региона.

В начале 1950-х годов после присоединения ТНР к Советскому Союзу (1944) приступила к полевым исследованиям экспедиция Тувинского НИИ языка, литературы и истории под руководством Севьяна Вайнштейна. С середины 1950-х годов до 1982 года в республике работала экспедиция МГУ под руководством Леонида Кызласова. В 1960-1980 годах экспедицию Тувинского НИИ языка, литературы и истории возглавлял Монгуш Маннай-оол, который исследовал в том числе курган Аржан-1; научным консультантом раскопок выступал ленинградский ученый Михаил Грязнов.

С 1965 года в зоне затопления водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС проводит исследования Саяно-Тувинская археологическая экспедиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, которая позже разделилась на два отдельных проекта. С 1985 года работает Тувинская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН под руководством Владимира Семенова и Марины Килуновской. Экспедиция проводит исследования во всех районах республики, а также в соседних районах Монголии.

Кроме того, с 2011 года в течение пяти полевых сезонов в республике проводилась международная археолого-географическая экспедиция "Кызыл - Курагино", один из крупнейших проектов Русского географического общества (РГО). Проектосуществлялся под личным кураторством президента РГО Сергея Шойгу. Работы проводились в районе, где будет построена более чем 400-километровая железная дорога, соединяющая Туву с Красноярским краем. За пять лет в экспедиции приняли участие свыше 500 российских и зарубежных археологов и более 2,5 тыс. волонтеров из 50 стран.